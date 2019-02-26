Звездный психолог Наталья Холоденко беременна вторым ребенком

Наталья призналась, что развелась с мужем

Наталья Холоденко Фото: instagram.com/kholodenkon

Звездный психолог и певица Наталья Холоденко, которая совсем недавно выпустила свою первую песню, беременна вторым ребенком. Об этом стало известно, когда Наталья снялась для обложки журнала Viva!. Оказалось, что психолог находится на девятом месяце беременности, он развелась со своим супругом и уже в отношениях с новым возлюбленным, сообщает Viva.ua.

Фото: скриншот

"Я старалась никогда особо не афишировать события в своей семье. Когда все публично, это негативно влияет на семью. Кстати, моя публичность стала одним из факторов, который повлиял на развод. Ведь рождаются какие-то слухи. И независимо от того, комментируешь ты их или нет, – они продолжают влиять на твою жизнь и семью", – рассказала Холоденко в интервью журналу.

Отметим, что Наталья воспитывает 6-летнего сына Лариона. Иногда психолог и певица публикует фото с сыном в сети.

Наталья Холоденко с сыном Фото: instagram.com/kholodenkon

Напомним, Наталья Холоденко объяснила, кто и зачем пишет гадости в соцсетях. Cоцсети стали неотъемлемой частью в жизни современного общества. Вот только далеко не всем они приносят позитивные эмоции.

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