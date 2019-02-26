Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звездный психолог Наталья Холоденко беременна вторым ребенком

Наталья призналась, что развелась с мужем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:56
Наталья Холоденко
Наталья Холоденко
Фото: instagram.com/kholodenkon

Звездный психолог и певица Наталья Холоденко, которая совсем недавно выпустила свою первую песню, беременна вторым ребенком. Об этом стало известно, когда Наталья снялась для обложки журнала Viva!. Оказалось, что психолог находится на девятом месяце беременности, он развелась со своим супругом и уже в отношениях с новым возлюбленным, сообщает Viva.ua.

Фото: скриншот

"Я старалась никогда особо не афишировать события в своей семье. Когда все публично, это негативно влияет на семью. Кстати, моя публичность стала одним из факторов, который повлиял на развод. Ведь рождаются какие-то слухи. И независимо от того, комментируешь ты их или нет, – они продолжают влиять на твою жизнь и семью", – рассказала Холоденко в интервью журналу.

Отметим, что Наталья воспитывает 6-летнего сына Лариона. Иногда психолог и  певица публикует фото с сыном в сети.

Наталья Холоденко с сыном
Наталья Холоденко с сыном
Фото: instagram.com/kholodenkon

Напомним, Наталья Холоденко объяснила, кто и зачем пишет гадости в соцсетях. Cоцсети стали неотъемлемой частью в жизни современного общества. Вот только далеко не всем они приносят позитивные эмоции.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Тина Кароль восхитила новыми чувственными фото Леди Гага сделала новую татуировку в честь фильма "Рождение звезды" "Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели
психолог певица Наталья Холоденко
Реклама

Новости партнеров

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Популярные статьи

Сегодня, 16:05Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Сегодня, 13:53Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:35Техно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Сегодня, 08:18Fun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

Вчера, 15:35Техно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

Вчера, 12:10Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

Вчера, 10:27Афиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

Вчера, 09:56Fun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

Вчера, 09:25Техно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

Вчера, 07:28Техно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

24 февраляТехно

Популярная программа для Windows содержит скрытую угрозу

24 февраляАфиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

24 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно спрятаться, а Тельцам – уважать чужие интересы

23 февраляШоу-бизнес

"Пора худеть": Настя Каменских удивила фигурой на фото

23 февраляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?
Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Как бегать с большой грудью?
Как бегать с большой грудью?
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу
Леся Нікітюк розійшлася з хлопцем
Леся Нікітюк розійшлася з хлопцем
Пирожки без дрожжей: на скорую руку
Пирожки без дрожжей: на скорую руку
Как всегда неотразима! Образы беременной Меган Маркл
Как всегда неотразима! Образы беременной Меган Маркл