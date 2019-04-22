Звездный выходной: Джамала показала повзрослевшего сына
Певица посвящает свободное время мужу и ребенку
35-летняя украинская певица Джамала стала мамой в 2018-м. Певица родила супругу сына Эмира-Рахмана. 27 марта мальчик отмечал первый день рождения, и в честь такого события артистка впервые показала его лицо, опубликовав серию трогательных фото. Многие отметили, что Эмир-Рахман похож на своего отца – Бекира Сулейманова.
С тех пор Джамала часто делится с подписчиками снимками малыша. Так, в этот раз певица на своей странице в Instagram показала, как провела выходной с подросшим сыном и мужем.
На кадрах Джамала позирует с мужем и ребенком в ярком платье в цветочный принт и радостно танцует с сыном, который заметно подрос.
К слову, стало известно, что Джамала выступит членом жюри нового сезона популярного украинского вокального шоу. Кроме того, недавно певица показала свое выступление 18 лет назад. На архивном видео Джамала выступает в гуцульском костюме под аккомпанемент народного оркестра.
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