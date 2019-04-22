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Звездный выходной: Джамала показала повзрослевшего сына

Певица посвящает свободное время мужу и ребенку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Джамала с мужем и сыном
Джамала с мужем и сыном
Фото: instagram.com/jamalajaaa

35-летняя украинская певица Джамала стала мамой в 2018-м. Певица родила супругу сына Эмира-Рахмана. 27 марта мальчик отмечал первый день рождения, и в честь такого события артистка впервые показала его лицо, опубликовав серию трогательных фото. Многие отметили, что Эмир-Рахман похож на своего отца – Бекира Сулейманова.

С тех пор Джамала часто делится с подписчиками снимками малыша. Так, в этот раз певица на своей странице в Instagram показала, как провела выходной с подросшим сыном и мужем.

Джамала показала повзрослевшего сына
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала показала повзрослевшего сына
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала показала повзрослевшего сына
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала показала повзрослевшего сына
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала показала повзрослевшего сына
Фото: instagram.com/jamalajaaa
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На кадрах Джамала позирует с мужем и ребенком в ярком платье в цветочный принт и радостно танцует с сыном, который заметно подрос. 

К слову, стало известно, что Джамала выступит членом жюри нового сезона популярного украинского вокального шоу. Кроме того, недавно певица показала свое выступление 18 лет назад. На архивном видео Джамала выступает в гуцульском костюме под аккомпанемент народного оркестра.

Джамала рассказала о триумфе своей песни в Британии – смотрите видео:

Ранее мы писали, что молодая жена Венсана Касселя родила первенца. Уже известны пол и имя ребенка.

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