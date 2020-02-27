Квартиру звезды фильма "Скажене весілля" ограбили: фото

Василина Аполлинария показала, как выглядела ее квартира после ограбления

Молодая украинская актриса, звезда нашумевшей комедии "Скажене весілля" Василина Аполлинария рассказала о неприятном инциденте. Вчера, 26 февраля, квартиру артистки ограбили. Василина показала, как выглядело место происшествия, на своих страницах в соцсетях, а также отметила, что у нее украли все ценные вещи.

По словам актрисы, за ней начали следить еще в прошлом году после премьеры фильма "Скажене весілля". Из дома Василина Аполлинария уехала за несколько часов до инцидента.

Актриса Василина Аполлинария Фото: Facebook-страница Василины Аполлинарии

"Вчера меня ограбили. По случайности я выехала из дома за несколько часов "до". Это ужасное ощущение. Страшно. Год назад меня отследили после премьеры фильма, взламывали карты, запугали. В этом году ситуация усугубилась. Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась – я запомню навсегда. Истерика, слезы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос "За что?!". Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи... А потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему? Хочется выбросить все, к чему прикоснулись. Украли макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи, черт возьми, и всякие мелочи", – поделилась актриса.

Актриса также обратилась к подписчикам и посоветовала использовать всевозможные методы безопасности: "Обращайте внимание на двери, ставьте качественные замки, сигнализацию и так далее. Будьте внимательными. Я пыталась, но для чего-то жизнь меня решила проверить на стойкость. Берегите себя. И да, ищу работу", – подытожила Василина.

Напомним, ранее известная украинская актриса Наталья Васько впервые рассказала о гибели возлюбленного.

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