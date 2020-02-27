Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Квартиру звезды фильма "Скажене весілля" ограбили: фото

Василина Аполлинария показала, как выглядела ее квартира после ограбления

Валерия Ильченко
Сегодня, 18:44

Молодая украинская актриса, звезда нашумевшей комедии "Скажене весілля" Василина Аполлинария рассказала о неприятном инциденте. Вчера, 26 февраля, квартиру артистки ограбили. Василина показала, как выглядело место происшествия, на своих страницах в соцсетях, а также отметила, что у нее украли все ценные вещи.

По словам актрисы, за ней начали следить еще в прошлом году после премьеры фильма "Скажене весілля". Из дома Василина Аполлинария уехала за несколько часов до инцидента.

Актриса Василина Аполлинария
Актриса Василина Аполлинария
Фото: Facebook-страница Василины Аполлинарии

"Вчера меня ограбили. По случайности я выехала из дома за несколько часов "до". Это ужасное ощущение. Страшно. Год назад меня отследили после премьеры фильма, взламывали карты, запугали. В этом году ситуация усугубилась. Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась – я запомню навсегда. Истерика, слезы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос "За что?!". Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи... А потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему? Хочется выбросить все, к чему прикоснулись. Украли макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи, черт возьми, и всякие мелочи", – поделилась актриса.

Актриса также обратилась к подписчикам и посоветовала использовать всевозможные методы безопасности: "Обращайте внимание на двери, ставьте качественные замки, сигнализацию и так далее. Будьте внимательными. Я пыталась, но для чего-то жизнь меня решила проверить на стойкость. Берегите себя. И да, ищу работу", – подытожила Василина.

Напомним, ранее известная украинская актриса Наталья Васько впервые рассказала о гибели возлюбленного.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Звезда сериала "Оранжевый – хит сезона" родила второго ребенка "Пульс" - это мой маленький Эверест": актриса Наталия Бабенко о съемках в новой спортивной драме Преследовал и угрожал: отца Линдсей Лохан арестовали за домашнее насилие
ограбление актриса Скажене Весілля Василина Аполлинария
Реклама

Новости партнеров

77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Как разделать рыбу на филе за несколько минут

Популярные статьи

Сегодня, 11:10Fun

"Забавное лицо" журналиста во время репортажа о погоде рассмешило зрителей: видео

Сегодня, 10:39Fun

Показали невероятные фото из 120-летней "капсулы времени"

Сегодня, 08:25Fun

Вожак стаи приматов с двумя самками убежал от стерилизации: видео

Вчера, 19:24Шоу-бизнес

Коронавирус у Джеки Чана: СМИ раскрыли правду

Вчера, 18:04Шоу-бизнес

"Детей я не вижу, не слышу": экс-супруга Сереги заявила, что он отобрал у нее сыновей

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы зайдут в тупик, а у Скорпионов возникнут новые идеи

25 февраляШоу-бизнес

По стопам Адель: экс-супруга Евгения Петросяна похудела на 46 килограммов

25 февраляШоу-бизнес

44-летняя Наталья Могилевская решилась на эксперимент с имиджем: фото результата

25 февраляFun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

25 февраляFun

Что ожидают девушки на 8 Марта от мужчин: ТОП-5 идей

25 февраляWellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

25 февраляШоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

25 февраляFood

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

25 февраляTravel

Дыра в стене: туристы без ума от необычной достопримечательности, фото

25 февраляFun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Новости партнеров

Творожная запеканка без муки и манки
Творожная запеканка без муки и манки
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Классическая итальянская лазанья
Классическая итальянская лазанья
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
Врачи рассказали, кому нельзя есть гречку
Врачи рассказали, кому нельзя есть гречку
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть