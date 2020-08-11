Звезду хита "Ягода-малина" нашли в Москве с пробитой головой
Артистку в ее квартире нашла дочь
Российская певица Валентина Легкоступова, получившая наибольшую известность благодаря хиту "Ягода-малина", была найдена в Москве в крайне тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, артистку нашли в собственной квартире, у Легкоступовой была пробита голова. Сейчас она находится в коме.
"В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита "Ягода-малина". Певица в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Валентину Легкоступову еще в сознании в квартире обнаружила дочь. На теле женщины были синяки, рядом находился муж, Юрий Фирсов", – говорится в сообщении.
По данным Mash, супруги несколько дней выпивали и не выходили на связь. Дочь Валентины вызвала скорую, после чего Легоступову с мужем увезли в наркологическую клинику.
"Фирсов сбежал, а состояние артистки резко ухудшилось. У Легкоступовой оказалась пробита голова, ее перевели в другую больницу и срочно прооперировали. Певица в коме, мужа ищут", – говорится в сообщении канала.
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