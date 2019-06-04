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Звезду "Игры престолов" Ричарда Мэддена подозревают в романе с экс-парнем известного певца

Ричард Мэдден часто появляться на публике с молодым актером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Ричард Мэдден
Ричард Мэдден
Фото: Getty Images

Звезде культового сериала "Игры престолов" Ричарду Мэддену приписывают любовную связь с мужчиной. Причем с актером и экс-парнем британского певца Сэма Смита Брэндоном Флинном. У мужчин был роман в 2017 году. 

Элтон Джон рассказал о своем первом сексуальном опыте:

Поводом для таких слухов стало постоянное появление знаменитостей на публике. Сам же Ричард Мэдден достаточно резко ответил изданию The New York Times о своей личной жизни, тем самым дав поклонникам почву для обсуждений. 

"Я храню личную жизнь личной. Я никогда не обсуждал свои отношения", – заявил актер.

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Отметим, что 32-летний актер сыграл роль менеджера и любовника британского певца Элтона Джона в киноленте "Рокетмен", которая недавно вышла на экраны. Возможно, именно такое амплуа Ричарда побудило общество усомниться в его ориентации. 

INSTAGRAM (@brandonflyn)

Все же отношения с женщинами у звезды были. Он длительное время встречался с актрисой Дженной Коулман, а после нее с другими девушками. 

Напомним, что легендарный британский певец Элтон Джон не захотел, чтобы в фильме о нем "Рокетмен" убирали сцены секса с мужчиной и употребление наркотиков.

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