Звезду "Иронии судьбы" госпитализировали в Москве

84-летняя актриса находится сейчас под наблюдением врачей

Валентина Талызина Фото: YouTube

Знаменитую советскую актрису и звезду культового фильма "Ирония судьбы" Валентину Талызину экстренно госпитализировали в Москве. Отметим, что до этого в больницу попал ее коллега – Александр Панкратов-Черный.

Появилась информация, что Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме:

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, рано утром, 21 октября, 84-летняя актриса была доставлена в больницу из-за приступа микроинсульта. Врачи оценивают состояние здоровья Валентины как среднетяжелое.

Позже Валентину Талызину планируют перевести в реабилитационный центр.

Накануне в СМИ просочилась информация о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк якобы умерла 5 октября. Один Telegram-канал обнародовал скриншот переписки с неизвестным инсайдером, сообщившим, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" скончалась. По словам источника, информация передана работниками той самой медклиники, в которой находится актриса.

В свою очередь, семья актрисы тоже обратилась к прессе и публике, попросив не спекулировать на теме болезни Анастасии Заворотнюк. Так, судя по заявлениям близкого окружения звезды, Анастасия Заворотнюк жива и проходит лечение.

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