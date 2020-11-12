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Звезду "Наша Russia" Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

Сегодня, 08:34

У Сергея на 24% поражены легкие

Российского юмориста, бывшего участника КВН, Comedy Club и "Наша Russia", Сергея Светлакова госпитализировали. У артиста диагностировали коронавирус, пишет Telegram-канал "Только никому".

Сообщается, что у Сергея начались осложнения средней тяжести.

"Сергея Светлакова госпитализировали с COVID-19. Пишут, что состояние средней тяжести. Поражение легких – 24%. Несмотря на то, что ситуация не критичная, врачи решили оставить шоумена под медицинским надзором", – говорится в сообщении.

Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Фото: https://www.instagram.com/ssvetlakov

Отметим, что новости о том, что кто-то из звезд заразился COVID-19 появляются чуть ли не каждый день.

Коронавирусом также успели переболеть и многие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, Алена Шоптенко, Камалия со своей семьей, Никита Ломакин, Владимир Остапчук, Позитив из группы "Время и Стекло", актриса Анна Саливанчук, телеведущий Анатолий Анатолич, певица Ирина Федишин и многие другие.

Ранее мы сделали подборку знаменитостей, которые столкнулись со сложностями во время лечения коронавируса.

Мы также сообщали, что 54-летнего знаменитого композитора и музыкального продюсера Виктора Дробыша госпитализировали с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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юморист коронавирус
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