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Звезду "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман отправили за решетку

56-летнюю актрису уличили во взятке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:08
Фелисити Хаффман приговорили к 14 дням тюрьмы
Фелисити Хаффман приговорили к 14 дням тюрьмы
Фото: Getty Images

Американскую актрису Фелисити Хаффман, которая ранее призналась в мошенничестве, приговорили к 14 дням тюрьмы. Исполнительницу роли Линетт Скаво в телесериале "Отчаянные домохозяйки" признали виновной за то, что она дала взятку в университете, куда поступила ее дочь.

О самых скандальных арестах смотрите в сюжете:

56-летней Фелисити Хаффман вынесли приговор за мошенничество, передает издание The New York Times. Звезда телешоу заплатила за подтасовку результатов вступительных экзаменов в пользу своей дочери.

Согласно решению суда, Хаффман не только проведет две недели за решеткой, но и 250 часов на общественных работах, а также заплатит 30 тысяч долларов штрафа. 

Прокуроры требовали приговорить актрису к месяцу тюрьмы. Сама Фелисити признает свою вину и раскаивается в содеянном. "Я хочу извиниться перед студентами, которые ежедневно усердно работают, чтобы поступить в колледж, и их родителями, которые приносят огромные жертвы, чтобы поддержать своих детей, и делают это честно", – сказала актриса в суде.

Напомним, что в начале марта этого года Фелисити Хаффман арестовало ФБР. Актриса дала взятку 15 тыс. долларов в колледж под видом благотворительного взноса. 

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