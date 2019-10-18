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Суд вынес первый приговор по делу звезды "Счастливы вместе"

Суд обязал Наталью Бочкареву выплатить штраф

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Фото: Instagram.com

Российская актриса Наталья Бочкарева, которую обвиняют в употреблении наркотиков, суд оштрафовал на крупную сумму и лишил ее водительского удостоверения.

Ранее известный певец признался в употреблении тяжелых наркотиков:

После громкого задержания с наркотиками звезда сериала "Счастливы вместе" понесла первое наказание. Московский суд лишил актрису водительского удостоверения на 1 год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей (приблизительно 11,5 тысяч гривен, – ред.). Как сообщает Telegram-канал Mash, такое наказание она понесет за свое неадекватное поведение при задержании сотрудниками полиции. За хранение наркотиков Наталья будет отвечать по другой статье.

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Также стоит добавить, что сама актриса на заседание суда не явилась, хотя возле здания ее ожидал ряд российских СМИ. Отметим, что сама актриса вину не признает. Более того, она уверяет, что никогда не употребляла ничего подобного, а видео, на котором ее задерживают с кокаином, смонтировано.

Видео задержания российской актрисы Натальи Бочкаревой смотрите по ссылке.

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