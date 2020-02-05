Звезду сериала "Великолепный век" приговорили к 17 годам тюрьмы

Аднана Коча признали виновным в хранении наркотиков

Аднан Коч Фото: Instagram

Турецкого актера и звезду популярного сериала "Великолепный век" Аднана Коча приговорили к 17 годам лишения свободы за хранение наркотиков и вооруженное сопротивление правоохранителям. Отметим, что в турецком сериале Аднан сыграл роль Бехрам-Паши.

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Как сообщает турецкий ресурс Takvim, судебное разбирательство длилось около двух лет и 4 февраля присяжные вынесли приговор. В мае 2018 года Аднан Коч вместе с четырьмя сообщниками и братом был задержан в Стамбуле. Во время обыска у актера обнаружили запрещенные вещества, которые он пытался уничтожить. Ко всему, звезда "Великолепного века" оказывал вооруженное сопротивление и ранил шестерых полицейских.

Пока адвокаты пытались выиграть дело, актер активно снимался в кино и развивал сольную карьеру певца. Но, несмотря на приговор, Аднан Коч вчера, 4 февраля, анонсировал запуск своего музыкального проекта.

Напомним, что недавно старший брат популярной рэп-исполнительницы Ники Минаж приговорен к 25 годам лишения свободы за изнасилование своей 11-летней падчерицы

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