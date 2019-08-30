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Звезды "Брачной истории" блистали на Венецианском кинофестивале: яркие фото

Звезды Голливуда побывали на красной дорожке и на фотоколле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:39
Скарлетт Йоханссон, Лора Дерн, Адам Драйвер, Ноа Баумбак
Скарлетт Йоханссон, Лора Дерн, Адам Драйвер, Ноа Баумбак

В Венеции 28 августа стартовал 76-й кинофестиваль и продлится он до 7 сентября. На красной дорожке уже побывало немало звезд. Также были замечены Скарлетт Йоханссон, Адам Драйвер и Лора Дерн.

Смотрите видео о том, что Скарлет Йохансен собирается замуж:

Звездная троица на фотоколл нового фильма "Брачная история" в рамках Венецианского кинофестиваля. Присоединившийся к актерам и режиссер картины Ноа Баумбак.

Звезды фильма "Брачная история" на фотоколле в рамках Венецианского кинофестиваля
Фото: AFP
Звезды фильма "Брачная история" на фотоколле в рамках Венецианского кинофестиваля
Фото: AFP
Звезды фильма "Брачная история" на фотоколле в рамках Венецианского кинофестиваля
Фото: AFP
Звезды фильма "Брачная история" на фотоколле в рамках Венецианского кинофестиваля
Фото: AFP
Звезды фильма "Брачная история" на фотоколле в рамках Венецианского кинофестиваля
Фото: AFP
Звезды фильма "Брачная история" на фотоколле в рамках Венецианского кинофестиваля
Фото: AFP
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Перед фотографами Скарлетт появилась в простом образе, выбрав полосатое укороченное поло с белым воротником и свободные серые брюки с защипами от Michael Kors. Лора Дерн, в свою очередь, предпочла более элегантный look, появившись в красно-черном платье от Dior. Адам Драйвер также отдал предпочтение французскому бренду, выбрав темно-синий костюм из коллекции Dior Men.

Много интересного мы узнали после этого события. Оказывается, что Скарлетт Йоханссон договариваться о роли в фильме приехала как раз во время собственного развода.

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"Я как раз проходила через свой развод. Я даже не знала, что за проект мы собираемся обсуждать… Просто влетела в комнату, заказала бокал белого вина и начала жаловаться. А он просто слушал меня, был таким внимательным… А потом вдруг сказал: "Кстати о разводах", – отметила Йохансон.

Звезды фильма "Брачная история" на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Фото: AFP
Звезды фильма "Брачная история" на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Фото: AFP
Звезды фильма "Брачная история" на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Фото: AFP
Звезды фильма "Брачная история" на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Фото: AFP
Звезды фильма "Брачная история" на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Фото: AFP
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А вот на красной дорожке актрисы выбрали более роскошные наряды – элегантные платья.

"Брачная история" выйдет на Netflix 6 декабря.

Напомним, ранее мы писали о том, кто уже прибыл на Венецианский кинофестиваль 2019.

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