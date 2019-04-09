Звезды "Мстителей: Финал" отпраздновали старт пресс-тура в Диснейленде

Звезды блокбастера провел встречу с поклонниками и рассказали о фильме

Актеры из "Мстителей" в первый день пресс-тура Фото: Getty Images

Всего пара недель осталась до премьеры "Мстителей: Финал", трейлер которых стал хитом сети, и, по традиции, звездный каст блокбастера отправился в пресс-тур в поддержку фильма. Начало пресс-тура ознаменована встречей с поклонниками в Диснейленде.

Актеры из "Мстителей" в пресс-туре: Диснейленд и встреча с поклонниками Фото: instagram.com/markruffalo Актеры из "Мстителей" в пресс-туре: Диснейленд и встреча с поклонниками Фото: instagram.com/markruffalo Актеры из "Мстителей" в пресс-туре: Диснейленд и встреча с поклонниками Фото: instagram.com/markruffalo Актеры из "Мстителей" в пресс-туре: Диснейленд и встреча с поклонниками Фото: instagram.com/markruffalo Актеры из "Мстителей" в пресс-туре: Диснейленд и встреча с поклонниками Фото: instagram.com/markruffalo Актеры из "Мстителей" в пресс-туре: Диснейленд и встреча с поклонниками Фото: instagram.com/petty.wild Актеры из "Мстителей" в пресс-туре: Диснейленд и встреча с поклонниками Фото: instagram.com/petty.wild Актеры из "Мстителей" в пресс-туре: Диснейленд и встреча с поклонниками Фото: instagram.com/petty.wild 1/8

Главные звезды Marvel прибыли на это мероприятие: Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Пол Радд и Бри Ларсон. Более того, мероприятие было организовано еще и в честь благотворительной акции – в честь премьеры "Мстителей: Финал" Marvel пожертвовала свыше 5 миллионов долларов благотворительным организациям, которые помогают детям с самыми тяжелыми заболеваниями.

После общения с фанатами в Диснейленде звездам Marvel отдыхать было некогда – в ближайшие несколько дней актеры будут плотно заняты на съемках ток-шоу. Воссоединением оригинального состава Мстителей с одной из таких съемок поделился в своем Instagram Марк Руффало – к нему, Дауни-младшему и Хемсворту присоединился Крис Эванс.

INSTAGRAM 7 Апр 2019 в 9:00 PDT

Напомним, недавно мексиканский актер Серхио Зурита, дублирующий Реактивного Енота на испанском языке, раскрыл несколько интересных подробностей сюжета новых Мстителей, а также сообщил, что один из ключевых персонажей погибнет в четвертой части. А студия Marvel продолжает удивлять поклонников супергеройских блокбастеров и опубликовала новые постеры фильма "Мстители: Финал".

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