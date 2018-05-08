Звезды сериала "Коли ми вдома" рассказали о первых поцелуях

Главные герои остаются неизменными с первого сезона

Алена Алымова и Константин Войтенко. Фото: пресс-служба

Телеканал СТБ приступил к съемкам пятого сезона популярного сериала "Коли ми вдома", премьера которого состоится осенью 2018 года.

Главные герои остаются неизменными с первого сезона. В главных ролях известные и любимые украинские актеры: Станислав Боклан, Татьяна Шелига, Кирилл Бин, Екатерина Кистень, Константин Войтенко, Алена Алымова, Андрей Пономаренко, Татьяна Зиновенко, Ирина Андреева, Екатерина Колесник, Алексей Тритенко.

Она – мастер маникюра, он – микробиолог. Именно таких персонажей играют в сериале Алена Алымова и Константин Войтенко. В новом сезоне молодую пару, которая только поженилась, будет ждать еще больше приключений и настоящая семейная жизнь. Мы поговорили с Аленой и Костей о любви, счастье и первых поцелуях.

Что такое счастье?

Алена: Счастье – это внутреннее состояние. Нельзя его описать, можно только почувствовать. И у каждого оно свое. Вообще, счастье от словосочетания "быть частью". Счастье – это разделять, быть частью чего-то.

Костя: А мне кажется, счастье – это когда нет стрессовых ситуаций и нет крайностей. Это полнейшая гармония.

Когда вы в последний раз чувствовали себя счастливым?

Алена: Вчера. У меня были две классные встречи, после которых я решила прогуляться по городу и поняла, как классно жить в Киеве. Я почувствовала огромное счастье и любовь к людям.

Костя: Я испытываю моменты счастья каждый раз, когда моя дочь мне радуется, когда смеется. Я прихожу домой, Эмилия бежит ко мне, машет рукой и улыбается – вот это счастье.

Когда вы в последний раз смеялись вслух?

Костя: Недавно совсем. Смотрел выпуск +100500 АдамаТомасаМоргана. У него очень смешные выпуски. Видели видео "Это фиаско, братан!"? https://www.youtube.com/watch?v=8-daMyeA8RE Мне нравится смотреть видео в интернете.

Алена: Я очень много смеюсь. Например, сегодня пришла на съемку и смеялась в костюмерной с девочками, пока Костя опаздывал, как всегда (улыбается).

Что для вас любовь?

Костя: Для меня любовь – это когда дзынькает внутри. Дзынь! Это любовь.

Алена: Любовь – это подарок. Такое состояние, когда от меня ничего не зависит и от объекта любви ничего не зависит. Это подарок Вселенной.

Костя: Вселенной? То есть, ты сама себе даришь любовь? (улыбается)

Алена Алымова и Константин Войтенко Фото: пресс-служба СТБ

Вы помните свой первый поцелуй?

Костя: Да, это было в школе. Мы решили попробовать. Просто попробовать в первый раз, без любви и чувств. Три мальчика и три девочки. Помню, целуемся-целуемся – а это реально мой первый раз был – потом заканчиваем целоваться и девушка такая говорит: "Нууу, для первого раза…так себе" (смеется). Я запомнил это.

Алена: Первый поцелуй у меня был в два года на детской площадке. Я увидела мальчика и поняла, что срочно нужно бежать к нему, обнимать его и целовать (улыбается). Но настоящий поцелуй был лет в 13. Это была какая-то игра. Но мальчик, который выпал, мне, правда, очень нравился. Первый раз, когда я целовалась, мне не понравилось. Были очень странные ощущение. Но потом, когда я пришла домой, я не могла уснуть, все время о нем думала. Меня это очень впечатлило.

Как изменятся ваши персонажи в новом сезоне, который выйдет осенью?

Костя: Мы уже семья. Женатые люди. Отношения у нас меняются.

Алена: Когда принесли сценарий, я смотрела свои сцены, и мне казалось, что это вообще не мой персонаж. Я тогда возмутилась, что это не моя роль, хотела облегчить ее. А мне сказали: "Алена, это потому что из девушки ты стала женой. Тут все правильно написано" (смеется).

Костя: Но наши персонажи не меняются, они просто растут и развиваются. Все как в жизни. Пирожуля говорит больше правды, говорит открыто. Если раньше он шел на поводу у Кати или соседей, то сейчас может сказать свое мужское слово. Становится мужчиной, полноценным добытчиком. Не всегда это у него получается, но он старается (смеется). Это хорошо, что есть рост и развитие героев. Авторы уловили эти изменения. Катя и Паша стали другими, они стали лучше и глубже.

Напомним, актриса Олеся Жураковская в интервью "Сегодня" рассказала о роли, которая изменила ее жизнь, съемках в мюзикле "За двумя зайцами", работе с Максимом Паперником и минусах популярности.