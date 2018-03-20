Звезды сериала "Очень странные дела" добились увеличения гонораров

Исполнители главных ролей в популярном телевизионном сериале потокового сервиса Netflix "Очень странные дела" добились существенного увеличения их гонораров. Как утверждает издание Deadline, в отдельных случаях зарплаты звезд увеличились в десять раз.

Самые впечатляющие изменения произошли с гонорарами юных актеров, среди которых Финн Вульфхард, Милли Бобби Браун, Гатен Матараззо, Калеб МакЛафлин и другие. Будучи новичками в этом бизнесе, они получали в среднем около 30 тысяч долларов за каждый эпизод сериала во время съемок первых двух сезонов.

Теперь же их представители согласовали новые условия контрактов, согласно которым они будут зарабатывать по 200-250 тысяч долларов за эпизод. Заработки их старших и более опытных коллег, среди которых Вайнона Райдер и Дэвид Харбор, будут еще больше: от 300 до 350 тысяч долларов.

В третьем сезоне сериала "Очень странные дела" будет восемь эпизодов. Нетрудно подсчитать, что участие в работе над ним сделает всех исполнителей ключевых ролей долларовыми миллионерами.

Съемки стартуют в апреле 2018 года. Сюжет пока держится в секрете, известно лишь, что действие будет происходить в 1985 году.

Напомним, в актерском составе 3 сезона сериала "Очень странные дела" – интересное прибавление: Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука, получила одну из ключевых ролей.

Звезда фильма "Оно" и сериала "Очень странные дела" актер Финн Вулфард сыграет в фильме "Щегол".