Звезды сериала "Очень странные дела" добились увеличения гонораров

Сегодня, 16:00

Самые впечатляющие изменения произошли с гонорарами юных актеров

Милли Бобби Браун. Фото: Instagram
Милли Бобби Браун. Фото: Instagram

Исполнители главных ролей в популярном телевизионном сериале потокового сервиса Netflix "Очень странные дела" добились существенного увеличения их гонораров. Как утверждает издание Deadline, в отдельных случаях зарплаты звезд увеличились в десять раз.

Самые впечатляющие изменения произошли с гонорарами юных актеров, среди которых Финн Вульфхард, Милли Бобби Браун, Гатен Матараззо, Калеб МакЛафлин и другие. Будучи новичками в этом бизнесе, они получали в среднем около 30 тысяч долларов за каждый эпизод сериала во время съемок первых двух сезонов.

Теперь же их представители согласовали новые условия контрактов, согласно которым они будут зарабатывать по 200-250 тысяч долларов за эпизод. Заработки их старших и более опытных коллег, среди которых Вайнона Райдер и Дэвид Харбор, будут еще больше: от 300 до 350 тысяч долларов.

В третьем сезоне сериала "Очень странные дела" будет восемь эпизодов. Нетрудно подсчитать, что участие в работе над ним сделает всех исполнителей ключевых ролей долларовыми миллионерами.

Съемки стартуют в апреле 2018 года. Сюжет пока держится в секрете, известно лишь, что действие будет происходить в 1985 году.

Напомним, в актерском составе 3 сезона сериала "Очень странные дела" – интересное прибавление: Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука, получила одну из ключевых ролей.

Звезда фильма "Оно" и сериала "Очень странные дела" актер Финн Вулфард сыграет в фильме "Щегол".
Netflix, Очень странные дела, Вайнона Райдер, милли бобби браун

Вы сейчас просматриваете новость "Звезды сериала "Очень странные дела" добились увеличения гонораров". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

kinonews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Вайнона Райдер и Элизабет Олсен. Фото: Getty

H&M сняли рекламу о женской дружбе с Вайноной Райдер и Элизабет Олсен

Сегодня, 09:26

В рекламном ролике женщины устроили танцы на улице

Шоу-бизнес

Майя Хоук. Фото: AFP

Дочь Умы Турман снимется в третьем сезоне сериала "Очень странные дела"

10 Марта, 05:24

19-летняя Майя Хоук в качестве актрисы дебютировала не так давно 
Загрузка...

Шоу-бизнес

Натали Портман и Милли Бобби Браун. Фото: AFP

Натали Портман отреагировала на сравнение с 14-летней актрисой

21 Февраля, 18:05

Пользователи соцсетей активно сравнивают фото актрис

Афиша

"Во все тяжкие". Фото: expertreviews.co.uk

Netflix назвал сериалы, которые смотрят на одном дыхании

11 Февраля, 10:52

Самым популярным сериалом стал "Во все тяжкие"
Загрузка...