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Звезды в политике: знаменитости, которые проходят в Раду

Преимущественно в Раду проходят представители команды президента

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:43
Звезды, которые проходят в Раду
Звезды, которые проходят в Раду
Фото: Instagram.com

21 июля состоялись досрочные парламентские выборы. О намерении стать народными депутатами заявили многие представители украинского шоу-бизнеса, а теперь стало очевидно, кто из них точно займет место в Верховной Раде. 

Святослав Вакарчук

Партия "Голос" проходит в Раду с результатом 6,3%, заняв пятое место в гонке. К слову, Вакарчук уже сделал заявление относительно концертной деятельности.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Фото: Facebook-страница группы Океан Ельзи

Жан Беленюк

Спортсмен - 10-й номер в списке партии "Слуга народа", тоже станет народным депутатом. Ранее он сообщал, что намерен заниматься вопросами развития спорта в Украине

Жан Беленюк
Жан Беленюк
Фото: Instagram

Николай Тищенко

Известный украинский телеведущий и ресторатор Николай Тищенко баллотировался в депутаты ВРУ от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу, и занял первое место.

Николай Тищенко
Николай Тищенко
Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Александр Скичко

Телеведущий присоединился к команде президента Зеленского "Слуга народа". Скичко стал лидером по 197 мажоритарному округу в Черкасской области. 

Александр Скичко
Александр Скичко
Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Юрий (Юзик) Корявченков

Шоумен выдвинул свою кандидатуру от мажоритарного округа в Кривом Роге, где был представителем команды Зеленского во время президентских выборов. Юрий Корявченков собрал наибольшее количество голосов по своему округу и тоже проходит в Раду.

Юрий Корявченков
Юрий Корявченков
Фото: Facebook

Роман Грищук

29-летний украинский комик, руководитель "Мамахохотала" баллотировался в народные депутаты Украины по 222 мажоритарному округу от партии "Слуга народа" и стал лидером гонки.

Роман Грищук
Роман Грищук
Фото: facebook.com/grishchukroma

А вот Сергей Сивохо, который баллотировался по 49 мажоритарному округу (Донецкая область, центр округа – город Константиновка), занял лишь третье место и не проходит в Раду.

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