Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезды вспомнили, кем были на новогодних праздниках: архивные фото

Наталья Могилевская, DZIDZIO и другие знаменитости поделились детскими воспоминаниями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:11
Новый год: звезды в детстве
Новый год: звезды в детстве
Фото: пресс-служба

Популярные украинские артисты выступили в грандиозном шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, и поделились детскими историями. Оказалось, Наталья Могилевская плакала из-за костюма Лисички, MELOVIN страдал от образа Верки Сердючки, а вот ведущая телеканала "Украина" Лилия Ребрик всю жизнь была Снегурочкой.

Смотрите также видео о том, как украинские звезды встретили Новый год 2019:

За кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!" звезды придались детским воспоминаниям, рассказав, кем родители их наряжали на праздники и почему желаемые роли так и не стали реальностью.

"В садике я была "Никем", ходила туда целых 3 дня, меня "заманили" туда моей подружкой. А потом увидела, что там дают манную кашу с комочками да еще и без корицы – поэтому больше не ходила. В школе я была когда-то Елочкой, Бабой Ягой, Метелицей. В принципе, в моем характере есть все эти образы. В первом классе меня мама подстригла "под мальчика", а на празднике я была Снежинкой. Мне не очень подходил этот образ, мне самой не нравилось, даже стишки читать не очень хотела. Это действительно выглядело очень странно", – поделилась Alina Pash.

Alina Pash
Alina Pash
Фото: instagram.com/alinapash/

Популярному певцу MELOVIN тоже есть, что вспомнить из новогодних праздников детства. Артист признается, когда-то был тренд, который сейчас вызывает двоякие ассоциации:

"В детском саду я всегда был Новым годом. У меня была такая синенькая джинсовка, джинсовые брюки, голубенькая шапка с помпончиком и мама навязывала очень много дождика. Два года подряд в младших классах я был Веркой Сердючкой. Это был тренд тогда! Но после этого меня не очень любили в школе, даже были свои проблемы, как шутки типа: "В какой ты сейчас пойдешь туалет?", – вспомнил MELOVIN.

MELOVIN
MELOVIN
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот TARABAROVA имеет куда больший список сказочных героев, роли которых примерила на себя в детском саду.

"Кем я только не была – и Снежинкой, и Козой, и даже Новым годом. Приходила в детский сад и говорила: "Я – Новый год, встречайте меня!". У меня еще была стрижка под мальчика, в чепчике, на коне. Это было круто. И Елкой была беззубой, помню тот зеленый костюм, украшенный дождиком. Это было очень круто! Моя мама работает воспитателем в детском саду, поэтому на костюмы в нашей семье не было дефицита. Мы их и своими руками шили, и знакомые нам помогали мастерить", – рассказала TARABAROVA.

Светлана Тарабарова на новогоднем празднике
Светлана Тарабарова на новогоднем празднике
Фото: пресс-служба

Светлана Тарабарова в детстве
Светлана Тарабарова в детстве
Фото: пресс-служба

У популярной актрисы и ведущей "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" Лилии Ребрик особого выбора ролей не было, ведь ее всегда звали быть Снегурочкой, да и самой артистке эта роль была по душе.

"Я всю жизнь была Снегурочкой – в детском саду, в первых классах школы, в старших классах для младших школьников. Мама мне помогала с костюмами, поэтому я всегда была красивой Снегурочкой! Когда поступила в театральный институт, меня сразу пригласили Снегурочкой во Дворец "Украина". Я была первой Снегурочкой в ​​Украине, при том, что тогда я была брюнеткой. Не лирической, а такой яркой, как говорится – "с молоком". Танцевала вальс с Абазопуло Володей, который был Дедом Морозом. Мы встречали людей, играла живая музыка, оркестр. И мы кружили этот вальс по-своему – "по-дедморозовски" и "по-снегуровски", – поделилась Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик в детстве
Лилия Ребрик в детстве
Фото: пресс-служба

Лилия Ребрик в образе Снежинки
Лилия Ребрик в образе Снежинки
Фото: пресс-служба

Мужской части группы KAZKA в детстве доставались "звериные образы": Дмитрий Мазуряк примерил на себя костюм Козы, а Никита Бурдаш – Волка. О самых ярких детских костюмах вспомнила и солистка коллектива Александра Зарицкая:

"У воспитателей была фантазия не очень – как правило, все девочки были Снежинками. Но я в детстве занималась танцами, и там есть что вспомнить – сейчас это ужасно звучит, но мы были, например, маленькими "негритосиками", затем какими-то маленькими уточками... Я больше по танцам помню такие образы, со школы не слишком, потому что школу я не любила".

KAZKA
KAZKA
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как-то Наталья Могилевская на празднике была Лисичкой, и этот Новый год звезда запомнила на всю жизнь.

"В детстве я была Лисичкой, помню, мама нашла настоящую морду лисы. Есть даже фото, где я стою очень расстроена, потому что в советские времена считалось, что хорошая девочка должна была быть Снежинкой. И стояли все Снежинки, а я одна была рыжей Лисичкой. Плакала, потому что сумасшедшая воспитательница сказала, что я не хорошая девочка, раз все Снежинки, а я Лисичка, – вспомнила Наталья Могилевская историю из детства. – Честно говоря, сейчас смотрю и думаю, что Лисичка была невероятной!".

Певица Наталья Могилевская
Певица Наталья Могилевская
Фото: пресс-служба

А вот известные мужчины, хотя и имели интересные роли на детских праздниках, однако, фото на память сделать им не удалось. Так, например, у DZIDZIO были слишком яркие костюмы, но скромность побеждала.

"Был Зайчиком и Петрушкой! Мне мама закрутила такой костюм, что я ни в одну фотографию не влез! Причем вел себя очень скромно, все время смотрел, как тетя играет на пианино, потому что хотел становиться на стульчик и петь. Меня еще тогда не брали, но я был очень внимателен, наблюдал, как все происходит, как рассказывают стишки – все накапливал, а потом продемонстрировал, но это было уже в школе. Отчетливо помню, как Дедом Морозом пришел мой дядя с корпоратива, у него уже был немножко красный нос. И это было замечательное утро – лучший Новый год!", – рассказал DZIDZIO.

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

У Павла Зиброва тоже нет фотографий из новогодних праздников, но не из-за скромности и размера наряда. У артиста на это другие причины.

"Был Поваром, потому что я умел чистить картошку и месить тесто. У меня был большой белый колпак, фартук и я готовил. Это мне было 6-7 лет. Так и выступал на утреннике – со всеми ложками, большими вилками, мисками. Супер! Еще что-то бил, выбивал на них ритм, представляете? Это в то время, когда другие ребята играли на баянчике, – поделился Павел Зибров. – Фотографий нет – я уже древненький, это сейчас, почти у каждого в руках эти гаджеты, а тогда был один фотограф на все село и в то время он был пьян".

Павел Зибров
Павел Зибров
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее мы также показали, как звезды с детьми встретили первый снег.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Наталья Могилевская рассказала о статусе невесты Дед Мороз для олигарха: Павел Зибров рассказал о заоблачном гонораре Светлана Тарабарова впервые показала лицо сына
Наталья Могилевская Павел Зибров Лилия Ребрик Светлана Тарабарова KAZKA Дзидзьо звезды в детстве
Реклама

Новости партнеров

«Ее поезд ушел»: в сети возмущены выступлением Лорак в Киеве
«Ее поезд ушел»: в сети возмущены выступлением Лорак в Киеве
«Чтоб он сдох после таких слов!»: отец Фриске о Шепелеве
«Чтоб он сдох после таких слов!»: отец Фриске о Шепелеве
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:14Fun

6 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 18:14Шоу-бизнес

Брюнетка с короткими волосами: Леся Никитюк предстала в кардинально другом образе

Вчера, 08:58Fun

Девушки из "Мисс Вселенная" ошарашили сеть снимками без косметики

4 декабряШоу-бизнес

Анна Ризатдинова и Женя Кот публично поссорились: резкий комментарий финалистки "Танців з зірками"

4 декабряЭксклюзив

"Меня привезли в рабство": "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота о жизни в Китае, замужестве и необычном хобби

4 декабряFun

Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

4 декабряШоу-бизнес

"Дела обстоят очень тяжело": известный российский певец о состоянии Анастасии Заворотнюк

4 декабряFun

4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

4 декабряFun

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

4 декабряFood

Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

4 декабряFun

Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото

4 декабряТехно

Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

4 декабряТехно

Катастрофа в космосе: NASA собирается "выстрелить" по астероиду

3 декабряПсихология

Психиатры выяснили, почему у половины бездомных людей травмы головы

3 декабряFun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

3 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

Новости партнеров

Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Муж Заворотнюк удалил все фото с ней: появилось объяснение
Муж Заворотнюк удалил все фото с ней: появилось объяснение
Больше не одинок? Киркорова застукали с эффектной блондинкой
Больше не одинок? Киркорова застукали с эффектной блондинкой
21 жестокая истина об отношениях
21 жестокая истина об отношениях
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Повалий стала бабушкой: невестка певицы показала первое фото
Повалий стала бабушкой: невестка певицы показала первое фото
Звезды, ставшие мамами после 40 лет
Звезды, ставшие мамами после 40 лет
Лорак кардинально змінила стиль, фанати не знають, що й думати
Лорак кардинально змінила стиль, фанати не знають, що й думати