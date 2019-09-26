Звезды за рулем: Павел Зибров и Ахтем Сеитаблаев вспомнили курьезные истории

Павел Зибров за первую машину отдал 400 долларов

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", спросили у звезд, помнят ли они свои первые автомобили и пользуются ли сегодня общественным транспортом.

Певица Наталья Валевская передвигается по Киеву на немецком авто, а первую машину, которая появилась в ее семье 20 лет назад, вспоминает с любовью.

"Когда мы поженились с мужем, нам его отец подарил машину – Жигули, копейку. Тогда мы считали, что это просто супер-пупер авто для нас! И, как тогда было модно – купили чехлы", – рассказала Наталья Валевская.

Наталья Валевская с мужем Владимиром Фото: facebook.com/ValevskaOfficial

А вот Павел Зибров, который недавно женился в третий раз, за первую машину отдал 400 долларов. Долгожданная покупка произошла почти 30 лет назад, но первая поездка артиста до сих пор у него перед глазами.

"Еду и наблюдаю: какое-то колесо покатилось спереди, и машина наклонилась влево, еду на трех колесах, подпрыгивая, ну, хотя бы удалось нормально притормозить – никого не покалечил, но колесо пострадало", – признается Павел Зибров.

Павел Зибров Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Популярный актер Ахтем Сеитаблаев тоже вспоминает не марку первой машины, а ужас, который охватывал пассажиров, сидевших рядом.

"Страшно было сидящим со мной рядом, потому что я, например, путал знак "Уступи дорогу" с "Главной дорогой". Но при этом я очень уверенно себя вел", – поделился Ахтем Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев Фото: facebook.com/festivaldecannes

Но некоторые артисты могут шокировать большими открытиями. Ведь даже народные артисты не против прокатиться в метро, ​​правда, только для съемок.

"Захожу в метро, ​​а на меня смотрят испуганными глазами: "Неужели!". Вижу, у проводницы пропал дар речи! А я же, в свое время, служил в Афганистане – участник боевых действий, говорю: "У меня удостоверение, я могу бесплатно проходить"... А она все равно стояла в шоке, с открытым ртом", – смеясь, рассказал Павел Зибров.

Макс Барских так полюбил метро, ​​что даже клип снял, который стал одним из самых популярных в его творчестве. Певец признается, метро много раз его спасало, например, надо быстренько добраться на концерт, а город в пробках, правда, главное для артиста – не обидеть никого из поклонников.

Макс Барских Фото: пресс-служба

"Если я еду в хорошем настроении и имею немного времени – обязательно сфотографируюсь", – комментирует Макс Барских.

А вот певица Alyosha в подземку ни за какие деньги не спустится, и это далеко не потому, что звезда привыкла к роскошной жизни...

"Я перестала ездить на метро, потому что там мало кислорода и даже были случаи, когда я теряла сознание", – рассказала Alyosha.

Украинская певица Alyosha Фото: instagram.com/alyoshasinger

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что Макс Барских рассказал забавную историю, когда друзья встретили его голыми.

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