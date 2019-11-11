"Я бы не смогла так поступить": Серена Уильямс о своей дружбе с Меган Маркл

После брака герцогини отношения между подругами не изменились

Меган Маркл Фото: Getty Images

Известная теннисистка и близкая подруга герцогини Меган Маркл Серена Уильямс рассказала подробности дружбы с бывшей актрисой. Спортсменка призналась, что может связаться с супругой принца Гарри в любое время суток и та всегда будет ей рада.

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Ко всему, Серена отметила, что брак с наследником престола никак не повлиял на их общение. Также теннисистка вспомнила, что недавно Меган Маркл вместе со своим годовалым сыном Арчи прилетела в Нью-Йорк, чтобы поддержать ее в финале US Open. Герцогиня Сассекская переживала за нее на трибуне болельщиков среди членов семьи и почетных гостей.

Серена Уильямс на US Open-2019 Фото: AFP

"Меган прилетела в Нью-Йорк с новорожденным, чтобы посмотреть, как я играю. В тот же день они вернулись обратно. Наверное, я бы не смогла поступить так, как поступила она. Тот ее приезд — одна из многих вещей, которые она делает для меня. Я звоню и пишу ей в любое время, плачу, рассказываю о своих эмоциях — она всегда рядом. Она откладывает все и сопереживает мне. Она просто потрясающая. Уверена, что она самый сильный, хороший и милый человек из всех людей, кого я знаю", — призналась Серена Уильямс в интервью телеканалу NBC.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне: супруга принца Гарри снова нарушила королевский протокол.

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