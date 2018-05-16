День вышиванки: ТОП-10 поводов надеть традиционный украинский наряд

День вышиванки ежегодно отмечают 17 мая. В честь праздника дизайнер Юлия Магдыч рассказала, как правильно носить вышитую одежду

Дизайнер Юлия Магдыч Фото: пресс-служба

Современная украинская вышиванка из трендовой новинки перешла в разряд must-have не только у нас на родине, но и далеко за ее пределами. Тем не менее, вопрос, где появиться в вышиванке будет к месту остается открытым. Политики демонстрируют традиционные вышиванки на телешоу, постепенно входит в традицию освящать пасхи в украинских сорочках.

Куда еще можно надеть вышиванку, кроме национальных праздников, рассказала украинский дизайнер Юлия Магдыч. В 19 лет она основала первый бизнес в fashion-ритейле, а в 2014 году запустила бренд Yuliya Magdych.

В ее вышиванки одеваются как всемирно известные, так и украинские звезды: Патрисия Каас, Келли Осборн, Перис Хилтон, Келли Роланд одна из основательниц американской группы Destiny's Child, одна из самых популярных фешнблогеров Кьяра Ферраньи и главный редактор мексиканского Vogue Келли Таламас, а также Ольга Сумская, Катя Осадчая, Тина Кароль, Джамала, Оля Полякова и другие. Бренд представлен в более чем 35 странах по всему миру.

Венчание – таинство двух влюбленных

Вышиванка подойдет для венчания Фото: instagram.com/yuliya_magdych Вышиванка подойдет для венчания Фото: instagram.com/yuliya_magdych Вышиванка подойдет для венчания Фото: instagram.com/yuliya_magdych 1/3

Вышиванка полностью соответствует торжественности момента. К тому же, она скрывает плечи и руки, что выгодно отличает ее от классического свадебного платья. Ведь в церкви нельзя оголять эти части тела. Я рекомендую выбирать для торжества вышиванку в пол из льна или коттона традиционного белого цвета. Для консервативных невест цвет вышивки может быть белым либо золотым, для более решительных подойдут контрастные сочетания белого с синим либо красным.

Семейное торжество

Вышиванка подойдет для семейного торжества Фото: instagram.com/yuliya_magdych

Как нельзя лучше вышиванки подходят именно для семейных праздников – когда вся семья собирается за рождественским или пасхальным столом. Семейные строи, подобранные по цветам и узорам, способны еще больше сплотить семейные узы. Одинаковые платья у мам и дочерей, как и одинаковые сорочки у отца с сыном – всемирный и очень активный тренд, который именно в вышиванках выглядит особенно сочно.

Путешествие

Вышиванка удобна в путешествиях Фото: instagram.com/yuliya_magdych Вышиванка удобна в путешествиях Фото: instagram.com/yuliya_magdych Вышиванка удобна в путешествиях Фото: instagram.com/yuliya_magdych Вышиванка удобна в путешествиях Фото: instagram.com/yuliya_magdych Вышиванка удобна в путешествиях Фото: instagram.com/yuliya_magdych 1/5

Вышиванка – униформа для туриста. В ней можно прогуливаться по городу, ходить в музеи, кататься на лодке. Она защитит вас от палящего солнца летом, придаст игривости зимой. И, конечно же, сочетайте вышиванку с кроссовками или кедами – это не только удобно, но и очень модно.

Романтический ужин или свидание

Наденьте вышиванку на свидание Фото: instagram.com/yuliya_magdych

Если вы уверены, что именно сегодня вечером вам с замиранием сердца будут признаваться в любви, смело надевайте вышиванку. Вышивка так же эффектно подчеркивает черты лица, как удачно выбранная рама под полотно художника. Ваш образ того вечера навсегда будет запечатлен в памяти возлюбленного. Для таких случаев как нельзя лучше подойдут все оттенки красного.

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Крестины

Вышиванку можно надеть на крестины Фото: instagram.com/yuliya_magdych

Очень важное событие, торжественность которого стоит подчеркнуть. На семейных фото и родители, и крестные малыша будут выглядеть в вышиванках очень органично. Держать малыша на руках во время крестин, вытирать после купания, одевать – все это делать в вышиванке очень комфортно. Рекомендую под вышиванку подбирать платок тон в тон – для завершенности ансамбля.

Ожидание ребенка

Вышиванка подойдет для будущих мам Фото: instagram.com/yuliya_magdych

Вышиванка может стать палочкой-выручалочкой во время вашей беременности. Почти все современные вышиванки свободного кроя – то есть носить ее можно с первого дня беременности и непосредственно до родов. Плюс вышиванки изготавливают из натуральных тканей, что очень важно для здоровья будущих мам.

Официальный прием

Наденьте вышиванку на официальный прием Фото: instagram.com/yuliya_magdych

Украинцы все активнее проявляют свою национальную идентичность. Потому, если индийцы появляются на официальных мероприятиях в сари, то для нас очень достойным проявлением своего патриотизма может служить появление в украинской вышиванке.

Музыкальные фестивали

Вышиванка – отличный наряд для музыкального фестиваля Фото: instagram.com/yuliya_magdych

Атмосфера свободы, которая царит на фестивалях, как нельзя лучше подходит для танцев в вышиванках. Дополните образ венком из живых цветов или шляпкой канотье.

На дискотеку

Вышиванка будет уместна на дискотеке Фото: instagram.com/yuliya_magdych

Удачный способ выделиться из толпы на вечеринке или дискотеке – надеть вышиванку с джинсами. Но даже длинная вышиванка с правильно подобранными аксессуарами придется к месту на шумных праздниках.

Поход в музей или на выставку

В вышиванке можно пойти на выставку Фото: instagram.com/yuliya_magdych

Конечно же это красиво: и в том случае, если вы вдруг захотите сделать селфи на фоне шедевра, и в том, если придете на торжественное открытие выставки. В вышиванке вы – главный экспонат.

Напомним, ранее 72-летняя Хелен Миррен вышла в свет в платье-вышиванке. Мы также сообщали, что королева бурлеска Дита фон Тиз появилась на публике в украинской вышиванке. Кроме этого, мы писали, что Мария Яремчук примерила уникальную вышиванку.

Смотрите видео, как украинцы отмечают День вышиванки во всем мире: