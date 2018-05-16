День вышиванки: ТОП-10 поводов надеть традиционный украинский наряд
День вышиванки ежегодно отмечают 17 мая. В честь праздника дизайнер Юлия Магдыч рассказала, как правильно носить вышитую одежду
Современная украинская вышиванка из трендовой новинки перешла в разряд must-have не только у нас на родине, но и далеко за ее пределами. Тем не менее, вопрос, где появиться в вышиванке будет к месту остается открытым. Политики демонстрируют традиционные вышиванки на телешоу, постепенно входит в традицию освящать пасхи в украинских сорочках.
Куда еще можно надеть вышиванку, кроме национальных праздников, рассказала украинский дизайнер Юлия Магдыч. В 19 лет она основала первый бизнес в fashion-ритейле, а в 2014 году запустила бренд Yuliya Magdych.
В ее вышиванки одеваются как всемирно известные, так и украинские звезды: Патрисия Каас, Келли Осборн, Перис Хилтон, Келли Роланд одна из основательниц американской группы Destiny's Child, одна из самых популярных фешнблогеров Кьяра Ферраньи и главный редактор мексиканского Vogue Келли Таламас, а также Ольга Сумская, Катя Осадчая, Тина Кароль, Джамала, Оля Полякова и другие. Бренд представлен в более чем 35 странах по всему миру.
Венчание – таинство двух влюбленных
Вышиванка полностью соответствует торжественности момента. К тому же, она скрывает плечи и руки, что выгодно отличает ее от классического свадебного платья. Ведь в церкви нельзя оголять эти части тела. Я рекомендую выбирать для торжества вышиванку в пол из льна или коттона традиционного белого цвета. Для консервативных невест цвет вышивки может быть белым либо золотым, для более решительных подойдут контрастные сочетания белого с синим либо красным.
Семейное торжество
Как нельзя лучше вышиванки подходят именно для семейных праздников – когда вся семья собирается за рождественским или пасхальным столом. Семейные строи, подобранные по цветам и узорам, способны еще больше сплотить семейные узы. Одинаковые платья у мам и дочерей, как и одинаковые сорочки у отца с сыном – всемирный и очень активный тренд, который именно в вышиванках выглядит особенно сочно.
Путешествие
Вышиванка – униформа для туриста. В ней можно прогуливаться по городу, ходить в музеи, кататься на лодке. Она защитит вас от палящего солнца летом, придаст игривости зимой. И, конечно же, сочетайте вышиванку с кроссовками или кедами – это не только удобно, но и очень модно.
Романтический ужин или свидание
Если вы уверены, что именно сегодня вечером вам с замиранием сердца будут признаваться в любви, смело надевайте вышиванку. Вышивка так же эффектно подчеркивает черты лица, как удачно выбранная рама под полотно художника. Ваш образ того вечера навсегда будет запечатлен в памяти возлюбленного. Для таких случаев как нельзя лучше подойдут все оттенки красного.
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Крестины
Очень важное событие, торжественность которого стоит подчеркнуть. На семейных фото и родители, и крестные малыша будут выглядеть в вышиванках очень органично. Держать малыша на руках во время крестин, вытирать после купания, одевать – все это делать в вышиванке очень комфортно. Рекомендую под вышиванку подбирать платок тон в тон – для завершенности ансамбля.
Ожидание ребенка
Вышиванка может стать палочкой-выручалочкой во время вашей беременности. Почти все современные вышиванки свободного кроя – то есть носить ее можно с первого дня беременности и непосредственно до родов. Плюс вышиванки изготавливают из натуральных тканей, что очень важно для здоровья будущих мам.
Официальный прием
Украинцы все активнее проявляют свою национальную идентичность. Потому, если индийцы появляются на официальных мероприятиях в сари, то для нас очень достойным проявлением своего патриотизма может служить появление в украинской вышиванке.
Музыкальные фестивали
Атмосфера свободы, которая царит на фестивалях, как нельзя лучше подходит для танцев в вышиванках. Дополните образ венком из живых цветов или шляпкой канотье.
На дискотеку
Удачный способ выделиться из толпы на вечеринке или дискотеке – надеть вышиванку с джинсами. Но даже длинная вышиванка с правильно подобранными аксессуарами придется к месту на шумных праздниках.
Поход в музей или на выставку
Конечно же это красиво: и в том случае, если вы вдруг захотите сделать селфи на фоне шедевра, и в том, если придете на торжественное открытие выставки. В вышиванке вы – главный экспонат.
Напомним, ранее 72-летняя Хелен Миррен вышла в свет в платье-вышиванке. Мы также сообщали, что королева бурлеска Дита фон Тиз появилась на публике в украинской вышиванке. Кроме этого, мы писали, что Мария Яремчук примерила уникальную вышиванку.
Смотрите видео, как украинцы отмечают День вышиванки во всем мире: