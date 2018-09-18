15 стильных пар обуви для комфортной осени
Этой осенью мы предлагаем сделать ставку не только на тренды, но и на комфорт
Образ девушек в стиле героинь сериала "Секс в большом городе", которые бегают по городу на высоких каблуках, остался в прошлом. Современные модницы предпочитают в первую очередь комфорт. Поэтому в своей подборке мы собрали 15 комфортных пар обуви на осень 2018 от украинских и мировых брендов.
Для тех, кто не представляет свою жизнь без каблуков, советуем обратить внимание на невысокие устойчивые каблуки или на невысокую шпильку – "kitten heels". Ботильоны на таком каблуке отлично смотрятся как с джинсами, так и с платьями.
Сапоги и ботинки в ковбойском стиле – must-have осени 2018, в паре с джинсовыми куртками over size или кожаными косухами создадут образ и правильное настроение.
Все также актуальны кроссовки, кеды и обувь в спортивном стиле. Даже такая экзотическая, как "кроссовки-носки".
Напомним, что В Лондоне прошла Неделя моды. Мы собрали для вас самые яркие пары обуви с лондонских улиц. Среди которых чаще всего попадаются массивные кроссовки, полусапожки с острыми удлиненными носками и даже смешные шлепанцы с мехом. А также мы показали самые невероятные образы Streetstyle Недели моды в Лондоне