15 стильных пар обуви для комфортной осени

Этой осенью мы предлагаем сделать ставку не только на тренды, но и на комфорт

Модная обувь 2018: ботильоны Kachorovska. Фото: instagram.com/kachorovska_atelier/

Образ девушек в стиле героинь сериала "Секс в большом городе", которые бегают по городу на высоких каблуках, остался в прошлом. Современные модницы предпочитают в первую очередь комфорт. Поэтому в своей подборке мы собрали 15 комфортных пар обуви на осень 2018 от украинских и мировых брендов.

Для тех, кто не представляет свою жизнь без каблуков, советуем обратить внимание на невысокие устойчивые каблуки или на невысокую шпильку – "kitten heels". Ботильоны на таком каблуке отлично смотрятся как с джинсами, так и с платьями.

Сапоги и ботинки в ковбойском стиле – must-have осени 2018, в паре с джинсовыми куртками over size или кожаными косухами создадут образ и правильное настроение.

Все также актуальны кроссовки, кеды и обувь в спортивном стиле. Даже такая экзотическая, как "кроссовки-носки".

Кеды украинского бренда Kachorovska. Цена: 2300 грн Фото: kachorovska.com Ботильоны украинского бренда Kachorovska на каблуке «kitten heel». Цена: 2900 грн Фото: kachorovska.com Ковбойские ботинки украинского бренда Kachorovska. Цена: 3000 грн Фото: kachorovska.com Классические лоферы украинского бренда Artell . Цена: 2500 Фото: instagram.com/artell_shoes/ Ботинки украинского бренда Kasandra. Цена: 2200 грн Фото: instagram.com/kasandra.ua/ Кроссовки украинского бренда Kasandra. Цена: 2260 Фото: instagram.com/kasandra.ua/ Ботильоны Mango. Цена: 1999 грн Фото: shop.mango.com Кроссовки-носки Mango. Цена: 1999 грн Фото: shop.mango.com Туфли-лодочки на устойчивом каблуке Мango. Цена: 1999 грн Фото: shop.mango.com Белые ботильоны на каблуке «kitten heels» Mango. Цена: 2299 грн Фото: shop.mango.com Туфли на низком ходу украинского бренда MARSALA . Цена: 4900 грн Фото: instagram.com/marsalaofficial/ Лоферы Zara. Цена: 1999 грн Фото: zara.com/ua/ Кроссовки Zara. Цена: 1999 грн Фото: Фото: zara.com/ua/ Ботильоны Zara. Цена: 2299 грн Ботинки украинской Мастерской яркой обуви "Хамелеон". Цена: 2300 грн Фото: facebook.com/hameleon.shoes/ 1/15

Напомним, что В Лондоне прошла Неделя моды. Мы собрали для вас самые яркие пары обуви с лондонских улиц. Среди которых чаще всего попадаются массивные кроссовки, полусапожки с острыми удлиненными носками и даже смешные шлепанцы с мехом. А также мы показали самые невероятные образы Streetstyle Недели моды в Лондоне