155-килограммовая модель plus-size украсила обложку Cosmopolitan

Тесс Холлидей появилась на обложке журнала Cosmopolitan

Тесс Холлидей. Фото: instagram/tessholliday

Модель plus-size Тесс Холлидей, которая ранее покрасила волосы в очень необычный цвет, появилась на обложке октябрьского номера Cosmopolitan, о чем сама же и рассказала в своем Instagram.

Тесс Холидей на обложке Cosmopolitan Фото: Cosmopolitan

"Я теперь настоящая девушка Cosmo и не могу поверить, что говорю это! Спасибо британскому Cosmopolitan за эту невероятную возможность. Если бы я увидела такое тело, как у меня, на его обложке в юности, это могло бы изменить мою жизнь. Надеюсь, что сможет повлиять на вашу", – подписала снимок Тесс.

Тесс Холидей в журнале Cosmopolitan Фото: Cosmopolitan

Также модель дала глянцу интервью, в котором рассказала о своем не всегда удачном сексуальном опыте, и поделилась подробностями их личной жизни с мужем.

Ранее муж Тесс Холлидей в своем Instagram поделился фото, на котором модель позирует полностью обнаженной.

А еще одна модель plus-size Эшли Грэм выложила в своем Instagram новые снимки, на которых запечатлена в красивом платье оливкового цвета на тонких бретельках.



