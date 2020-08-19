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5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

Сегодня, 11:35

19 августа исполняется 137 лет со дня рождения основательницы модного дома Chanel

19 августа исполняется 137 лет со дня рождения Коко Шанель. По этому поводу Сегодня.Lifestyle вспомнили 5 вещей, которые подарила женщинам легендарная французская модельерка и основательница модного дома Chanel.

Икона стиля Габриэль Бонер Шанель родилась 19 августа 1883 года во Франции. С самого детства она мечтала о богатой роскошной жизни, так как ее семья жила в бедности.

Лишившись матери и отца (первая умерла при родах, а второй покинул маленькую Габриэль и ее сестер, оставив детей родственникам) будущая знаменитость попала в детский приют. Еще там Шанель обзавелась мечтой – красиво одевать женщин – в сиротском доме все девочки казались ей безликими из-за униформы, которую она ненавидела.

Коко Шанель
Коко Шанель
Фото: Getty Images

В 22 года Коко Шанель переехала в Париж, где и началась ее карьера. По началу она была помощницей продавца в магазине белья и пела в кабаре. В 1910 году у нее появился собственный магазин шляпок.

Со временем Коко уже свободно вращалась в кругу богачей, аристократов и знаменитостей, предлагая им свой фирменный стиль, элегантные наряды, аксессуары, и, конечно, свой знаменитый парфюм.

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

Шляпки от Коко Шанель отличались простотой, при этом были достаточно изысканными. Шляпа с короткими полями, коих Шанель продала огромное количество, входила и в ее собственный гардероб.

Коко Шанель
Коко Шанель
Фото: Getty Images

И хотя в одежде Коко предпочитала лаконичность, она обожала жемчуг, который позволяла себе носить в большом количестве. До того, как модельерка стала известной, жемчуг считался проявлением аристократии. Француженка же ввела моду на сочетание жемчужной нити и бижутерии с повседневными нарядами.

Коко Шанель
Коко Шанель
Фото: Getty Images

О маленьком черном платье не слышал только глухой. Эскиз универсального, как его называла Коко, черного платья от Chanel назывался №817. Его идеей было то, что женщина с любым достатком могла позволить себе черное платье, подходившее для любого случая.

Коко Шанель
Коко Шанель
Фото: Getty Images

К слову, сама Шанель признавалась, что не умеет шить и сама никогда не рисовала эскизы.

"Я беру ткань и режу. Закалываю ее булавками на манекене и, если мне нравится результат, кто-нибудь сшивает ткань. Если платье не годится, я распарываю его и закалываю заново. Если снова не годится, выбрасываю его и начинаю все сначала. Честно говоря, я даже не умею шить".

Твидовые костюмы с легкой руки Коко Шанель стали воплощением роскоши. Прежде твидовая ткань считалась грубой и использовалась только для пошива мужской верхней одежды.

Твидовые костюмы от Коко Шанель
Твидовые костюмы от Коко Шанель
Фото: Getty Images

Знаменитый парфюм Chanel № 5 Коко Шанель выпустила в 1921 году. Работать над ароматом ей помогал русский эмигрант Эрнест Бо.

Парфюм Chanel №5
Парфюм Chanel №5
Фото: Getty Images

Считается, что название Chanel № 5 было выбрано потому, что Коко Шанель из десяти вариантов аромата понравился пятый. К тому же "5" было ее любимым числом.

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Добавим, что Коко Шанель ввела в моду женские брючные костюмы, буквально одев женщин в брюки-клеш, и создала прямоугольные сумочки на длинной цепочке, которые в современном мире считаются классикой. Она любила носить мужскую одежду, а вдохновившись формой французских моряков, в 1917 году выпустила свою тематическую коллекцию одежды.

Коко Шанель и сегодня считается иконой стиля, которая оказала существенное влияние на fashion индустрию и научила женщин выглядеть роскошно в любом возрасте.

Коко Шанель
Коко Шанель
Фото: Getty Images

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