5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

19 августа исполняется 137 лет со дня рождения основательницы модного дома Chanel

19 августа исполняется 137 лет со дня рождения Коко Шанель. По этому поводу Сегодня.Lifestyle вспомнили 5 вещей, которые подарила женщинам легендарная французская модельерка и основательница модного дома Chanel.

Икона стиля Габриэль Бонер Шанель родилась 19 августа 1883 года во Франции. С самого детства она мечтала о богатой роскошной жизни, так как ее семья жила в бедности.

Лишившись матери и отца (первая умерла при родах, а второй покинул маленькую Габриэль и ее сестер, оставив детей родственникам) будущая знаменитость попала в детский приют. Еще там Шанель обзавелась мечтой – красиво одевать женщин – в сиротском доме все девочки казались ей безликими из-за униформы, которую она ненавидела.

Коко Шанель Фото: Getty Images

В 22 года Коко Шанель переехала в Париж, где и началась ее карьера. По началу она была помощницей продавца в магазине белья и пела в кабаре. В 1910 году у нее появился собственный магазин шляпок.

Со временем Коко уже свободно вращалась в кругу богачей, аристократов и знаменитостей, предлагая им свой фирменный стиль, элегантные наряды, аксессуары, и, конечно, свой знаменитый парфюм.

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

Шляпки от Коко Шанель отличались простотой, при этом были достаточно изысканными. Шляпа с короткими полями, коих Шанель продала огромное количество, входила и в ее собственный гардероб.

Коко Шанель Фото: Getty Images

И хотя в одежде Коко предпочитала лаконичность, она обожала жемчуг, который позволяла себе носить в большом количестве. До того, как модельерка стала известной, жемчуг считался проявлением аристократии. Француженка же ввела моду на сочетание жемчужной нити и бижутерии с повседневными нарядами.

Коко Шанель Фото: Getty Images

О маленьком черном платье не слышал только глухой. Эскиз универсального, как его называла Коко, черного платья от Chanel назывался №817. Его идеей было то, что женщина с любым достатком могла позволить себе черное платье, подходившее для любого случая.

Коко Шанель Фото: Getty Images

К слову, сама Шанель признавалась, что не умеет шить и сама никогда не рисовала эскизы.

"Я беру ткань и режу. Закалываю ее булавками на манекене и, если мне нравится результат, кто-нибудь сшивает ткань. Если платье не годится, я распарываю его и закалываю заново. Если снова не годится, выбрасываю его и начинаю все сначала. Честно говоря, я даже не умею шить".

Твидовые костюмы с легкой руки Коко Шанель стали воплощением роскоши. Прежде твидовая ткань считалась грубой и использовалась только для пошива мужской верхней одежды.

Твидовые костюмы от Коко Шанель Фото: Getty Images

Знаменитый парфюм Chanel № 5 Коко Шанель выпустила в 1921 году. Работать над ароматом ей помогал русский эмигрант Эрнест Бо.

Парфюм Chanel №5 Фото: Getty Images

Считается, что название Chanel № 5 было выбрано потому, что Коко Шанель из десяти вариантов аромата понравился пятый. К тому же "5" было ее любимым числом.

Добавим, что Коко Шанель ввела в моду женские брючные костюмы, буквально одев женщин в брюки-клеш, и создала прямоугольные сумочки на длинной цепочке, которые в современном мире считаются классикой. Она любила носить мужскую одежду, а вдохновившись формой французских моряков, в 1917 году выпустила свою тематическую коллекцию одежды.

Коко Шанель и сегодня считается иконой стиля, которая оказала существенное влияние на fashion индустрию и научила женщин выглядеть роскошно в любом возрасте.

Коко Шанель Фото: Getty Images

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