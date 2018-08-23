50 оттенков красного в осенней коллекции Givenchy

Бренд Givenchy представил свою новую осеннюю коллекцию косметики

Постер для коллекции Givenchy под названием Midnight Skies. Фото: Givenchy

Бренд Givenchy представил свою осеннюю коллекцию средств для макияжа, получившую название Midnight Skies. Как рассказал арт-директор бренда Николя Деженн, вдохновением для него послужило легендарное платье Одри Хепберн из фильма "Забавная мордашка", созданное в свое время модельером Юбером де Живанши. Именно поэтому основным цветом новой линейки стал красный.

В коллекцию войдет четверка теней Midnight Skies Prisme Quatuor в коллекционном футляре из кожи. Любимая многими тушь Noir Interdit с революционной щеточкой, которая может поворачиваться на 90 градусов. Она выйдет в черном цвете с перламутровыми красными частичками. Лайнер для глаз Liner Vinyl и металлически-красное покрытие Encre a Cils для ресниц.

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Также ограниченным тиражом будет представлена помада Rouge Interdit с маслом чайной розы. А новый красный лак Le Vernis точно не оставит равнодушной ни одну модницу.

Напомним, ранее бренд Chanel анонсировал выход новой линии косметики. И что самое интересное, предназначена она будет для мужчин. Коллекция получила название Boy de Chanel.