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53-летняя Элизабет Херли снова удивила фанатов сексуальной фигурой

Голливудская звезда продолжает демонстрировать потрясающую физическую форму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:13
Элизабет Херли. Фото: instagram.com/elizabethhurley
Элизабет Херли. Фото: instagram.com/elizabethhurley

Голливудская звезда Элизабет Херли, которая в этом году отпраздновала свое 53-летие, выложила в Instagram фотографию в купальнике, на которую в очередной раз обратили внимание все ее подписчики.

На снимке Лиз запечатлена в слитном купальнике с  глубоким декольте, который был создан ее же брендом Elizabeth Hurley Beach. В нем звезда выглядит просто невероятно.

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Элизабет Херли
Фото: instagram.com/elizabethhurley

В принципе, это далеко не первое подобное фото. На своей странице Элизабет периодически выкладывает снимки в купальниках, которые каждый раз впечатляют подписчиков, ведь создается впечатление, что время над этой женщиной не властно.

Элизабет Херли
Фото: instagram.com/elizabethhurley
Элизабет Херли
Фото: instagram.com/elizabethhurley
Элизабет Херли
Фото: instagram.com/elizabethhurley
Элизабет Херли
Фото: instagram.com/elizabethhurley
Элизабет Херли
Фото: instagram.com/elizabethhurley
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Напомним, Настя Каменских также радует своих поклонников фотографиями в бикини. На последних опубликованных снимках певица показала, как отдыхала в Италии.

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Источник: "Сегодня"
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