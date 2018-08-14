53-летняя Элизабет Херли снова удивила фанатов сексуальной фигурой

Голливудская звезда продолжает демонстрировать потрясающую физическую форму

Элизабет Херли. Фото: instagram.com/elizabethhurley

Голливудская звезда Элизабет Херли, которая в этом году отпраздновала свое 53-летие, выложила в Instagram фотографию в купальнике, на которую в очередной раз обратили внимание все ее подписчики.

На снимке Лиз запечатлена в слитном купальнике с глубоким декольте, который был создан ее же брендом Elizabeth Hurley Beach. В нем звезда выглядит просто невероятно.

Элизабет Херли Фото: instagram.com/elizabethhurley

В принципе, это далеко не первое подобное фото. На своей странице Элизабет периодически выкладывает снимки в купальниках, которые каждый раз впечатляют подписчиков, ведь создается впечатление, что время над этой женщиной не властно.

Элизабет Херли Фото: instagram.com/elizabethhurley Элизабет Херли Фото: instagram.com/elizabethhurley Элизабет Херли Фото: instagram.com/elizabethhurley Элизабет Херли Фото: instagram.com/elizabethhurley Элизабет Херли Фото: instagram.com/elizabethhurley 1/5

Напомним, Настя Каменских также радует своих поклонников фотографиями в бикини. На последних опубликованных снимках певица показала, как отдыхала в Италии.