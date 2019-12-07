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55-летняя Моника Беллуччи стала лицом глянца L'Officiel – фото

Вечно молодая итальянка поделилась фантастическими фото в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:07
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

55-летняя актриса Моника Беллуччи, которая показала, как выглядела в молодости, украсила обложку глянца L'Officiel. Самая горячая итальянка поделилась результатами фэшн-съемки в своем Instagram.

Узнайте в сюжете, как фотосессия может изменить вашу жизнь:

Несмотря на достаточно солидный возраст, Моника Беллуччи остается одной из самых красивых и ярких женщин в киноиндустрии. Она регулярно снимается для топовых журналов, и мы не смогли пройти мимо ее очередной фотосессии.

Беллуччи поработала с французским фотографом Тиемо Сандером для марокканского глянца L'Officiel Maroc, который выходит на арабском и французском языках.

INSTAGRAM

Во время съемки знаменитость, которая начинала свою карьеру именно с моделинга, примерила украшения от одного из самых известных ювелирных брендов изысканных драгоценностей Cartier. На Монике кольца и подвески с драгоценными бриллиантами в форме слона и ожерелье с драгоценными камнями.

INSTAGRAM

"Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было 20. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в этом возрасте мы еще только познаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, и без чего я могу прожить", – поделилась Моника Беллуччи в интервью.

INSTAGRAM

Ранее в сети появились фото Моники Беллуччи без макияжа, которые повергли ее фанатов в шок.

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фото актриса Моника Беллуччи
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