70-летняя мама Илона Маска снялась в молодежном образе для модного журнала

Мэй позировала фотографам в образах из коллекции Supreme и Louis Vuitton

Мэй Маск. Фото: instagram.com/mayemusk

70-летняя Мэй Маск, мать изобретателя и миллиардера Илона Маска, снялась для издания Hypebae в стильных образах из совместной коллекции Supreme и Louis Vuitton.

Карьеру модели Мэй начала 50 лет назад. Кроме этого мама Илона Маска – дипломированный диетолог.

"В модельном бизнесе меня стали называть "старой" с 28 лет. Это не беспокоит меня до тех пор, пока я работаю. Не чувствую себя старой, как и моя мама не чувствовала в 98", – признается Мэй.

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Supreme — магазин для скейтбординга и бренд одежды. Создан в Нью-Йорке в апреле 1994 года. Марка ориентирована на скейтбординг, хип-хоп, панк-рок и молодежную культуру в целом.

Также Мэй рассказала о работе с брэндом Supreme:

"Мой 15-летний внук был впечатлен тем, что я снялась для Supreme. Спасибо вам за это. Мне кажется, молодежь сегодня сильная и готова тяжело работать, чтобы двигаться вперед, и вместе с тем они выглядят очень модно", – объяснила модель.

Напомним, несравненная Мэй Маск в ноябре прошлого года посетила Украину.

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