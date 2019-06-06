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71-летняя мама Илона Маска очаровала красотой в костюме украинского бренда

Мэй поблагодарила Darja Donezz за красивый образ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:58
Мэй Маск
Мэй Маск
Фото: instagram.com/mayemusk

Мама основателя компании Tesla Илона Маска Мэй Маск, не взирая на колоссальные достижения сына, сама является достаточно успешной моделью и бизнес-леди. В 71 год мать миллиардера ведет активный образ жизни и часто становится приглашенной гостей на интересных мероприятиях.

Смотрите видео, кто из звезд надел в Каннах украинскую вышиванку:


Так, на одном из саммитов по приглашению Instagram и Facebook Мэй Маск выступила в стильном костюме из новой коллекции от украинского бренда Darja Donezz. 

Мама Илона Маска в костюме украинского бренда Darja Donezz
Мама Илона Маска в костюме украинского бренда Darja Donezz
Фото: instagram.com/mayemusk

"Мне было очень весело рассказывать о питании, модельном бизнесе и о том, как индустрия здоровья может ориентироваться на людей старше 50-ти лет в социальных сетях. Спасибо Instagram и Facebook за приглашение. Я действительно люблю делиться такими "жемчужинами мудрости" и тем, как социальные сети помогли моей карьере", – написала Маск в сети Instagram.

71-летняя Мэй Маск
71-летняя Мэй Маск
Фото: instagram.com/mayemusk

Также в посте под красочными фото улыбчивая мама Маска поблагодарила бренд за такой стильный образ. Смотря на нее, можно только вдохновиться, как можно любить жизнь даже в 71 год. 

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда зарубежные звезды предпочитают украинскую одежду. К примеру, недавно в комбинезон от украинского бренда BEVZA замуж вышла героиня сериала "Игра престолов" Софи Тернер. 

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