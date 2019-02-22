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92-летняя Елизавета II вышла в свет в ярко-синем пальто

Британская королева не изменяет традициям в выборе элегантных нарядов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:21
Елизавета II появилась перед публикой в ярко-синем пальто и шляпе с меховыми вставками
Елизавета II появилась перед публикой в ярко-синем пальто и шляпе с меховыми вставками

Королева Великобритании Елизавета II очаровала ярким нарядом, в котором она прибыла в Лондон на празднование 100-летия со дня предоставления королем Георгом V префикса "Королевский" департаменту в Часовне гвардейцев в казармах Веллингтона.

92-летняя королева появилась перед публикой в ярко-синем пальто и шляпке с меховой отделкой. Из-под классического пальто виднелось синее платье в цветочный принт.

Елизавета II прибыла в Лондон на мероприятие
Елизавета II прибыла в Лондон на мероприятие
Фото: AFP

В подборе украшений Елизавета II была как всегда консервативна – элегантность образа подчеркнули жемчужное ожерелье и серьги. Особый восторг у публики вызвала новая брошь королевы в виде пера с голубым камнем.

Консерватизм Ее Величества проявляется даже в макияже – она не изменила своим традициям и нанесла на губы едва розовую помаду.

Британская королева очаровала ярким нарядом
Британская королева очаровала ярким нарядом
Фото: AFP

Любая дама не может выйти в свет без главного аксессуара – сумочки. Елизавета II дополнила образ сумкой от любимого британского бренда Launer.

И даже в таком уважительном возрасте королева из Виндзорской династии не перестает удивлять внешним видом.

Напомним, ранее мы видели Елизавету II на службе в церкви в Сандрингеме, куда она пришла в бежевом total-look. 

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