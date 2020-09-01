Adidas и Prada представили коллаборацию: как выглядят кроссовки из новой коллекции

Бренды показали обновленную модель классических Аdidas Superstar

Бренды Adidas и Prada представили коллаборацию. В новую коллекцию вошла классическая модель всем известных кроссовок Superstar в трех расцветках. В 2019 году уже были показаны первые вещи от Adidas и Prada, и они ни чем не отличаются от новинок.

Обувь линейки представлена в трех цветовых решениях: черном, черно-белом, а также в сочетании серебристого с белым. Форма кроссовок осталась неизменной.

Adidas и Prada Фото: Courtesy of Prada

Обувь от Prada и Adidas создана из зернистой кожи, полностью повторяет оригинальный дизайн, имеет логотипы обоих брендов по бокам.

Adidas и Prada Фото: Courtesy of Prada

Кроссовки Prada Superstar появятся в официальных магазинах брендов Prada и Аdidas по всему миру уже с 8 сентября. Коллекция также будет представлена на сайтах prada.com и adidas.com.

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