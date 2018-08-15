Adidas и Стелла Маккартни создали вегетарианские кроссовки

Результатом коллаборации стала новая версия модели Stan Smith

Новые кроссовки от Adidas и Стеллы Маккартни. Фото: Adidas

Достаточно популярная в последнее время модель кроссовок Adidas под названием Stan Smith обрела еще одно новое воплощение. Теперь благодаря британскому модельеру Стелле Маккартни, выпустившей не так давно полностью перерабатываемые кроссовки, и решившей не отставать от тренда и в этот раз. Тем более, что она и без того уже более десяти лет сотрудничает с Adidas и постоянно выпускает совместные коллекции.

Новые Stan Smith в первую очередь придутся по душе вегетарианцам, поскольку созданы полностью из экокожи. Маккартни уже давно является вегетарианкой и при создании новых моделей одежды или обуви всегда использует натуральную кожу и мех.

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Эти кроссовки ничем существенным от своих предшественников отличаться не будут. Исключение составит лишь язычок, на котором вместе с логотипом Adidas нанесен портрет Стеллы Маккартни с ее подписью.

Кроссовки уже в продаже.

Напомним, на днях всемирно известная обувная компания Crocs сообщила о закрытии всех своих фабрик и уходе в отставку финансового директора. Как говорится в официальном сообщении, 28 из более чем 400 фирменных магазинов бренда будут закрыты в ближайшем будущем. Однако пока не до конца понятно, как это отразится на дальнейшем развитии бренда.