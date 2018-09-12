Ах, какая женщина: новый образ Памелы Андерсон

Памела Андерсон надела элегантное серое платье, которое ей очень идет

Памела Андерсон. Фото: Getty

Актриса и модель Памела Андерсон, которая не так давно заявила о своем намерении родить еще одного ребенка (стоит напомнить, что женщине уже перевалило за 50, и таким решением можно лишь восхититься), была замечена на улицах французской столицы.

Папарацци запечатлели звезду, когда та шла на одно из теле-шоу. Особенное внимание привлекали ее туфли от Yves Saint Laurent с каблуком в виде логотипа бренда.

Стильный туфли YSL Памелы Андерсон Фото: Getty

Да и сама Андерсон выглядела отлично. На ней было надето элегантное серое платье с глубоким декольте, эффектно подчеркивающее грудь и талию. Волосы волнами развевались на ветру, а в руках была черная сумка тоже от YSL.

Памела Андерсон Фото: Getty

Напомним, тем временем культовая персона мира моды Наоми Кэмпбелл была замечена на показе новой коллекции бренда Anna Sui, состоявшемся в Нью-Йорке. По такому случаю она надела обычный черный гольф, черные джинсы и такого же цвета сапоги. Поверх Наоми накинула жилет из меха, и выглядела при этом потрясающе.