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Актеру Джеффу Голдблюму – 68 лет: правила стиля голливудского хипстера

Сегодня, 19:28

Джефф Голдблюм — один из самых модных мужчин Голливуда

Голливудскому хипстеру Джеффу Голдблюму сегодня исполнилось 68. За последние несколько лет он доказал, что настоящий стиль не имеет возрастных ограничений. Актер носит вещи, в которых редко увидишь даже мужчину вдвое моложе него.

Итак, что же делает Голдблюм, чтобы выглядеть так модно? Анализируем его правила стиля.

  • Двойной слой

Зачем носить одну верхнюю одежду, если можно носить две?

Фото: gq.com

  • Новый офисный вид

Потому что в офис не обязательно всегда надевать белую рубашку.

Фото: gq.com

  • Образ для пары

Что может быть лучше одного стильного человека? Правильно, только стильная парочка.

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  • У стиля нет возраста

Эта рубашка Prada стала популярной среди подростков во всем мире. Но, согласитесь, на 68-летнем актере она тоже выглядит отлично.

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    • Спортивная одежда как дополнение

    Ему может быть 68 лет, и американский футбол, возможно, больше не входит в его хобби, но это не помешало Голдблюму надеть университетскую куртку Celine, как дополнение к образу.

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    • Светлые вещи на осень и зиму

    Ведь это же скучно – надевать осенью и зимой только черную или синюю верхнюю одежду.

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    • Несколько принтов

    Разные принты, даже выдержанные в одной цветовой гамме – выглядят ярко!

    • Быть смелым

    Джефф Голдблюм не боится разрывать шаблоны и отлично выглядит даже в странных на первый взгляд вещах.

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    По материалам GQ.

    Ранее мы рассказывали о парочке пенсионеров-хипстеров, которые надевают модные наряды и вызывают всеобщий восторг. Также вам может быть интересно, что Gucci представил платье для мужчин за 2600 долларов.

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