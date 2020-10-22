Актеру Джеффу Голдблюму – 68 лет: правила стиля голливудского хипстера

Джефф Голдблюм — один из самых модных мужчин Голливуда

Голливудскому хипстеру Джеффу Голдблюму сегодня исполнилось 68. За последние несколько лет он доказал, что настоящий стиль не имеет возрастных ограничений. Актер носит вещи, в которых редко увидишь даже мужчину вдвое моложе него.

Итак, что же делает Голдблюм, чтобы выглядеть так модно? Анализируем его правила стиля.

Двойной слой

Зачем носить одну верхнюю одежду, если можно носить две?

Фото: gq.com

Новый офисный вид

Потому что в офис не обязательно всегда надевать белую рубашку.

Фото: gq.com

Образ для пары

Что может быть лучше одного стильного человека? Правильно, только стильная парочка.

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У стиля нет возраста

Эта рубашка Prada стала популярной среди подростков во всем мире. Но, согласитесь, на 68-летнем актере она тоже выглядит отлично.

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Спортивная одежда как дополнение

Ему может быть 68 лет, и американский футбол, возможно, больше не входит в его хобби, но это не помешало Голдблюму надеть университетскую куртку Celine, как дополнение к образу.

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Светлые вещи на осень и зиму

Ведь это же скучно – надевать осенью и зимой только черную или синюю верхнюю одежду.

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Несколько принтов

Разные принты, даже выдержанные в одной цветовой гамме – выглядят ярко!

Быть смелым

Джефф Голдблюм не боится разрывать шаблоны и отлично выглядит даже в странных на первый взгляд вещах.

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По материалам GQ.

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