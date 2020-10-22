Актеру Джеффу Голдблюму – 68 лет: правила стиля голливудского хипстера
Джефф Голдблюм — один из самых модных мужчин Голливуда
Голливудскому хипстеру Джеффу Голдблюму сегодня исполнилось 68. За последние несколько лет он доказал, что настоящий стиль не имеет возрастных ограничений. Актер носит вещи, в которых редко увидишь даже мужчину вдвое моложе него.
Итак, что же делает Голдблюм, чтобы выглядеть так модно? Анализируем его правила стиля.
- Двойной слой
Зачем носить одну верхнюю одежду, если можно носить две?
- Новый офисный вид
Потому что в офис не обязательно всегда надевать белую рубашку.
- Образ для пары
Что может быть лучше одного стильного человека? Правильно, только стильная парочка.
- У стиля нет возраста
Эта рубашка Prada стала популярной среди подростков во всем мире. Но, согласитесь, на 68-летнем актере она тоже выглядит отлично.
- Спортивная одежда как дополнение
Ему может быть 68 лет, и американский футбол, возможно, больше не входит в его хобби, но это не помешало Голдблюму надеть университетскую куртку Celine, как дополнение к образу.
- Светлые вещи на осень и зиму
Ведь это же скучно – надевать осенью и зимой только черную или синюю верхнюю одежду.
- Несколько принтов
Разные принты, даже выдержанные в одной цветовой гамме – выглядят ярко!
- Быть смелым
Джефф Голдблюм не боится разрывать шаблоны и отлично выглядит даже в странных на первый взгляд вещах.
По материалам GQ.
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