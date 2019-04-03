Актриса Аманда Сейфрид появилась на гала-вечере в красном брючном костюме

Голливудская актриса в темно-красном наряде

Актриса Аманда Сейфрид Фото: AFP

Яркие брючные костюмы заполонили сердца голливудских звезд и мировых политиков. Почти на каждом светском мероприятии можно лицезреть на знаменитостях не только роскошные платья, но и стильные брючные костюмы актуальных цветов сезона весна/лето 2019.

Исключением не стала и популярная блондинка – актриса Аманда Сейфрид. Во время 4-го ежегодного гала-вечера от организации по защите животных Best Friends звезда примеряла стильный брючный костюм темно-красного цвета с черными пуговицами. За счет удлиненного пиджака с карманами, рост Аманды визуально уменьшился, но это никак не ухудшило праздничный образ.

Аманда Сейфрид в темно-красном брючном костюме с удлиненным пиджаком Фото: AFP

В качестве обуви Сейфрид выбрала черные туфли на каблуках, которые уместно сливались с пуговицами пиджака. Насыщенный макияж глаз и миниатюрные серьги с подвеской – финальный штрих звездного look.

Актриса Аманда Сейфрид в ярком образа позирует на гала-вечере Фото: AFP

Также недавно в ярком зеленом костюме появилась еще одна голливудская знаменитость – актриса Джулия Робертс.

Также к брючным костюмам не равнодушна и первая леди США Мелания Трамп. Ранее она для выхода в свет выбрала нежно-розовый костюм с объемными пуговицами от Emilio Pucci, который состоит из жакета и брюк с белой базовой футболкой.

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