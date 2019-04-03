Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Актриса Аманда Сейфрид появилась на гала-вечере в красном брючном костюме

Голливудская актриса в темно-красном наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:28
Актриса Аманда Сейфрид
Актриса Аманда Сейфрид
Фото: AFP

Яркие брючные костюмы заполонили сердца голливудских звезд и мировых политиков. Почти на каждом светском мероприятии можно лицезреть на знаменитостях не только роскошные платья, но и стильные брючные костюмы актуальных цветов сезона весна/лето 2019.

Исключением не стала и популярная блондинка – актриса Аманда Сейфрид. Во время 4-го ежегодного гала-вечера от организации по защите животных Best Friends звезда примеряла стильный брючный костюм темно-красного цвета с черными пуговицами. За счет удлиненного пиджака с карманами, рост Аманды визуально уменьшился, но это никак не ухудшило праздничный образ.

Аманда Сейфрид в темно-красном брючном костюме с удлиненным пиджаком
Аманда Сейфрид в темно-красном брючном костюме с удлиненным пиджаком
Фото: AFP

В качестве обуви Сейфрид выбрала черные туфли на каблуках, которые уместно сливались с пуговицами пиджака. Насыщенный макияж глаз и миниатюрные серьги с подвеской – финальный штрих звездного look.

Актриса Аманда Сейфрид в ярком образа позирует на гала-вечере
Актриса Аманда Сейфрид в ярком образа позирует на гала-вечере
Фото: AFP

Также недавно в ярком зеленом костюме появилась еще одна голливудская знаменитость – актриса Джулия Робертс. 

Также к брючным костюмам не равнодушна и первая леди США Мелания Трамп. Ранее она для выхода в свет выбрала нежно-розовый костюм с объемными пуговицами от Emilio Pucci, который состоит из жакета и брюк с белой базовой футболкой.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Малиновые туфли и молочный костюм: Виктория Бекхэм в наряде от своего бренда В элегантном костюме: новый выход стройной Мелании Трамп Стройная Иванка Трамп поразила розовым костюмом в Белом доме В ярком костюме Oscar de la Renta: Кейт Миддлтон посетила театр
костюм стиль Аманда Сейфрид
Реклама

Новости партнеров

Прожив 10 лет за границей, Дорошина вернулась другим человеком
Прожив 10 лет за границей, Дорошина вернулась другим человеком
Сын Вадима Андреева:
Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"
Мария Порошина оставила маленького сына и уехала
Мария Порошина оставила маленького сына и уехала
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР

Популярные статьи

Сегодня, 13:41Fun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 11:40Техно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

Сегодня, 07:02Fun

Невнимательность принесла мужчине тысячи долларов

Вчера, 17:04Шоу-бизнес

Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

Вчера, 14:36Афиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

Вчера, 13:22Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 12:17Fun

Журналистка спряталась от оператора в прямом эфире: забавное видео

Вчера, 12:04Шоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

Вчера, 10:10Wellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

Вчера, 10:08Шоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

Вчера, 08:00Food

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

1 апреляFun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

1 апреляFun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

1 апреляFun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

Новости партнеров

«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Михаил Трухин об алкоголизме
Михаил Трухин об алкоголизме
5 поступков, за которые мужчину надо гнать, даже если любите его
5 поступков, за которые мужчину надо гнать, даже если любите его
Обзор ноутбука Acer Helios 500 (Ryzen 7 + Vega 56)
Обзор ноутбука Acer Helios 500 (Ryzen 7 + Vega 56)