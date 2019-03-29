Актуальный принт весны: Мелания Трамп восхитила фигурой в полосатом платье

Жена президента США пришла на официальную встречу в полосатом наряде

Первая Леди США Мелания Трамп Фото: AFP

Первая леди США Мелания Трамп, которая недавно в цветном платье пришла на встречу с премьер-министром Ирландии, для очередной официальной поездки выбрала менее вычурный образ.

В школу округа Палм-Бич 48-летняя супруга президента приехала в скромном полосатом платье с крупным поясом на талии. Облегающий фасон наряда подчеркивал стройные формы Мелании Трамп. Отметим, что полосатый принт – один их самых актуальных этой весной и летом. К своему сдержанному look она традиционно подобрала туфли-лодочки на шпильках цвета хаки.

Мелания Трамп в облегающем полосатом платье с поясом на талии и туфлях-лодочках Фото: instagram.com/flotus

После визита в школу в том же наряде первая леди США отправилась на встречу с женой известного политика Хуана Гуайдо Фабианой Росалес.

Мелания Трамп на встрече с женой известного политика Хуана Гуайдо Фабианой Росалес Фото: instagram.com/flotus

Мелания Трамп на встрече с женой известного политика Хуана Гуайдо Фабианой Росалес Фото: instagram.com/flotus

Напомним, ранее эффектная Мелания Трамп посетила офис Microsoft в облегающей юбке Dior. А также во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.

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