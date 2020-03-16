Эксклюзив

Алина Качоровская: "Наша обувь украшает ножки Джамалы, Нади Дорофеевой, Тины Кароль"

"Когда ты постоянно реинвестируешь в свое дело, иногда кажется, что вообще работаешь без прибыли", – говорит Алина Качоровская

Редкий журналист после окончания интервью не задается вопросом, смог ли он раскрыть своего собеседника и насколько искренен тот был в своих ответах. Завершающий штрих в портрете героини одной из основательниц бренда обуви Kachorovska состоялся в финале, когда диктофон и камеры были уже выключены.

После интервью в кафе при обувной студии должна была состояться лекция о моде, но количество посетителей превышало ожидаемое. Тогда Алина, даже не прося помощи своих же сотрудников, стала носить стулья и следить за тем, чтобы все поместились. Возможно такой индивидуальный подход и есть секрет того, что уже несколько лет обувной бренд постепенно усиливает свои лидерские позиции на украинском рынке, обыгрывая даже вездесущий масc-маркет. А о том, как строить бизнес с родными людьми и окончательно не рассориться, почему Алина Качоровская всегда первой носит свою обувь и на что ежемесячно тратит несколько тысяч долларов – далее в эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle.

Предприниматель Алина Качоровская Фото: Иван Марчук, Сегодня

О переезде из Житомира в Киеве

Я в столице живу с 16 лет, с тех пор как поступила в Киево-Могилянскую академию. До этого практически каждое лето проводила в Киеве у тети. Так что переезд не был сложным, но, знаете, все же маленькие городки обладают своей особенной магией, там ты не тратишь время на ненужные движения. А в мегаполисе бывает так, что живешь в одном районе, работаешь в другом, а детей отвозишь в садик вообще на другом берегу, и эти переезды занимают столько времени, что невольно задаешься вопросом "а жить когда?"

Самая романтическая история, связанная с туфлями

Как-то раз мы сидели за обеденным столом, и бабушка между делом рассказала, что именно дедушка пошил ей свадебные туфли. Но, знаете, для них это было нечто само собой разумеющееся, время было такое, все в дефиците.

Почему близкие не хотели, чтобы Алина продолжала семейное дело

Получить юридическую степень было моим решением, никто мне его не навязывал. Но только начав учиться, я сразу параллельно стала принимать заказы на пошив обуви. Мама тогда работала в маленькой мастерской в Житомире, передавала мне изделия в Киев, и я после пар доставляла их заказчикам. Уже в 18 лет я поняла, что вижу перспективу в этом деле, вижу его развитие. И да, родственники это решение тогда не приняли. Они аргументировали, что это настоящая мужская работа. Знаете, когда у тебя микро-бизнес, ты большую часть работы вынужден делать сам. И в понимании моих родителей променять чистенький юридический офис на мастерскую, где много грязи и пыли во время работы, было неразумно. Но я, как танк, просто шла своей дорогой. Теперь нашему бренду 13 лет, но самим обувным делом моя семья занимается с 60-х годов. Я, кстати, думала над другим названием, моя подружка настояла сделать фамилию брендом. Сейчас мы гордимся, что живем и работаем в Украине и делаем продукт для нашего потребителя.

Смотрите видеоинтервью с Алиной Качоровской:

Как муж Руслан стал еще и партнером по бизнесу

"Я же тебе поверил!" – он мне тогда так сказал (смеется). Когда мы познакомились, он работал в банке, но я его так зажгла своим делом, что он решил вместе со мной строить уже полноценный бизнес. А мне с ним не страшно было пробовать новое – он моя огромная поддержка. Да и совладельцев у Kachorovska три – я, муж Руслан и мама Елена Леонидовна – все результат нашей работы. Знаете, действительно один в поле не воин. Важно знать, что тебе всегда есть с кем посоветоваться, хотя мы и спорим много, и ссоримся.

Как не переносить рабочее в личное

Главный лайфхак, в том, что никакого лайфхака не существует! Нужно принять, что нет волшебной таблетки. Знаете, соцсети так все отполировали: у всех будто все идеально, никто не с кем не ругается…Да, нужно прийти к балансу, но зачастую его достигаешь, как раз через ссоры и выяснения отношений. Так что ругаться можно, но всегда вспоминайте фразу: "Но я же все равно его/ее/их люблю".

Концепт бренда

Мы хотим удовлетворять потребности наших клиентов, можем и кроссовки пошить. Я даже не покупаю обувь других производителей, все, что нужно, мы выпускаем сами. Ну ладно, наверное, только резиновые сапоги пока еще не делали.

Фото: Иван Марчук, Сегодня

Почему стали вкладывать в рекламу

Несколько лет мы действительно не вкладывали ни одной гривны в раскрутку и достаточно снобистски относились к рекламе. Но полгода назад поняли, что сами стали ограничивать рост компании. Да органически мы бы продолжали расти, но этого было бы недостаточно. Сейчас мы больше уверены в себе и хотим, чтобы еще больше украинцев узнали о нас.

Организационная структура компании

Мир меняется и следует искать новые модели управления. У нас четыре команды: работники онлайн и офлайн магазина, фабрики и кафе. Но, знаете, я хочу обратиться к предпринимателям, у которых есть собственное производство: мы все немного олени – это смешно, но и грустно. Просто мало кто из нас знаком с международными стандартами производства, мало кто изучает как это все функционирует и не все понимают суть своей профессии. Сейчас огромный кризис в образовательной части, нет учебных заведений, которые готовят цеховых мастеров. Более того, специалисты с одинаковым названием должности на различных фабриках могут выполнять разные процессы, потому что до сих пор нет единства понятий. Поэтому владельцам бизнесов следует начинать наводить порядок в своей голове, пока там царит хаос, что уже говорить о работе, например, обычного оператора на фабрике.

Фото: Иван Марчук, Сегодня

Мы сами выросли из маленького бизнеса в средний и только сейчас начинаем налаживать структуру, чтобы не дублировались функции сотрудников, начинаем разрабатывать стратегии на несколько лет, все измерять в цифрах. Так легче работать, сразу вырисовывается вектор развития. Мы много учимся, но все решения продолжаем принимать сквозь призму своего опыта. Недавно прошли курс по "сберегательному производству" – нам импонирует идея производить ровно столько, сколько нужно рынку, не больше. Количество продаж и есть показатель того, насколько ваш товар нужен и сколько его нужно производить.

Внутренняя культура компании

У нас все равны, мы не делим людей по тому, какой высоты должность они занимают. Вся разница только в опыте и объеме знаний. Кто-то может управлять сразу несколькими процессами, а кто-то пока одним. Мы также стараемся отходить от традиционной номенклатуры, например, у нас нет "директора розницы", мы называем его "куратором офлайн ритейла". Избегаем всех этих слов начальник, директор, у нас это наставник, куратор – это другая позиция. Есть, конечно, у нас один работник, которого не боятся, но уважают сильно и не хотят, чтобы он часто подходил к их столу (смеется). У нас есть контролер, который осматривает продукцию согласно спецификации, прежде чем она попадет к клиентам.

Брать сотрудников без/с опытом работы

Зависит от размера компании. Вначале можно и без опыта. Сейчас мы уже себе такого не позволим, у нас очень высокая планка и все меньше права на ошибку, да и обучать просто нет времени.

Кризис роста

Мы уже прошли два таких периода и знаете кризис – это хорошо, ты становишься лучше, вселенная тебя так испытывает. Первый случился после Майдана, когда на волне патриотизма возник интерес к украинским товарам. Заказов было так много, что мы просто не успевали и тем самым подводили клиентов. А второй случился, когда мы решились открываться в Одессе и наделали там много ошибок. Мы изначально ориентировались на размер киевского магазина, но так нельзя. Если ты открываешься в городе, население которого в четыре раза меньше, то и площадь магазина тоже не должна быть большой. Мы же все делали по примеру столичной локации и размеры выбирали, и команду набирали.

Алина Качоровская Фото: Иван Марчук, Сегодня

О формате гибридного ритейла

Наглядно понятие демонстрируют наши локации. У нас вы не попадаете в классический магазин. Пока готовится латте в нашем кафе, вы можете отправиться примерять туфли или поискать сумку, а в это время ваш ребенок играет в детском уголке. В этой же точке вы можете забрать изделия, которые заказывали онлайн и здесь же работает мини-ателье, которое работает над кастомизированными заказами. То есть в одной точке сосредоточено сразу несколько веток бизнеса. Потому что обычные магазины, пусть даже с люксовыми брендами и с парой консультантов, курсирующих по залу, мне кажутся скучными.

Почему бренд готов тратить несколько тысяч долларов на программное обеспечение

Мы два года назад купили лицензированное программное обеспечение CRM и ERP. Знаете, мы тогда себя почувствовали слонами, которые танцуют на коньках. Нам было сложно все процессы упорядочить, привести в порядок, но иначе мы не видели, как можем систематизировать такой объемный бизнес. Программа просто не будет выдавать товар, если до этого ты не ввел всю информацию, если, например, где-то просроченный заказ… Ежемесячная лицензия на две программы стоит 30 тысяч гривен, а сама покупка стоила около 20 тысяч долларов. Я никого не призываю срочно их устанавливать, но и вести серьезный бизнес в exel тоже нельзя.

Алина Качоровская Фото: Иван Марчук, Сегодня

Как с помощью своего дела можно заниматься благотворительностью

У нас уже вышла одна благотворительная коллаборация с Фондом Семьи Богдана Гаврилишина. В 2014 году Богдан Гаврилишин создал "Декларацию ответственности человека", в ней 15 положений, и каждое из них мы нанесли на сумки и ручки к ним, которые отстегиваются. 20% от выручки отправлялись на реализацию проектов Фонда в сфере молодежных программ. Скоро у нас уже стартует вторая благотворительная коллекция и мы надеемся, что повторим успех первой.

О ценовой политике

Когда ты постоянно реинвестируешь в свое дело иногда кажется, что вообще работаешь без прибыли. Мы с этим столкнулись год назад и планируем уже в этом году выйти на рентабельность.

Как проходит создание нового продукта

У нас есть дизайнерские дни, когда мы с дизайн-бюро собираемся и обсуждаем, что нас вдохновило: фильмы, книги, статьи, кампейны. То, что нам откликнулось, мы переводим в дизайнерский эскиз и отправляем на фабрику, там уже конструкторское бюро делает семпл и возвращает нам. Мы смотрим уже с точки зрения эстетики, затем меряем модель на разные щиколотки, чтобы увидеть как это будет смотреться на высоких или невысоких девушках. Наша задача выбрать оптимальный вариант, который облегчит жизнь каждой нашей клиентки и украсит ее ножки. Иногда мы рассматриваем и по десять вариантов одного обувного образца. Нам всегда важно понять какую потребность клиента мы закрываем этой моделью. Да и я сама всегда ношу тестовую пару, смотрю удобно ли, как реагирует материал и на все прочие нюансы. В итоге, мы смотрим, что нужно нашему клиенту+адаптируем модный тренд и выдаем свое решение в виде модели обуви.

Фото: Иван Марчук, Сегодня

Звездные клиенты

Мы работали со всеми топовыми украинскими дизайнерами как бренд-мануфактура. Дизайнер приходит к нам со своим видением и эскизами, и наша задача понять его и сделать заказ, учитывая технологические возможности. Наша обувь украшает ножки Джамалы, Нади Дорофеевой, Тины Кароль, Кати Осадчей.

Бизнес и экология

Я всем советую выбирать обувь ту, которую вы не выкинете через два месяца – это будет ваш комплимент планете. Но учитывайте, что нет такого понятия как эко-кожа – это глупости и медиаобман. Такая кожа не распадается и это все равно химия. Покупайте меньше, лучше одну вещь, но качественную, которая будет служить очень долго, пусть она и будет стоить как несколько других.

Как бабушка-основательница реагирует на бизнес

Моей бабушке сейчас 80 лет. Она очень радуется, когда в день рождения мы публикуем ее фото в фейсбуке, и наши клиенты ее поздравляют. Она продолжает жить в Житомире и не так переживает за дела нашей компании, как о том поели ли мы. Типичная украинская бабушка.

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Свое дело

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться