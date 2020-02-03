Амаль Клуни — 42: ТОП-5 роскошных нарядов голливудской красотки

Супруга Джорджа Клуни отмечает 42-летие

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Сегодня, 3 февраля, свой день рождения отмечает одна из самых эффектных голливудских красоток – Амаль Клуни. 42-летняя супруга именитого актера Джорджа Клуни известна своим утонченным вкусом при выборе нарядов для светских выходов. Почти каждое появление на публике пара совершает вместе.

Смотрите видео о том, как Джордж Клуни и его жена Амаль рассказали о семейной жизни:

В честь дня рождения юриста Амаль Клуни Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить самые эффектные выходы звезды на последний год.

Вечеринка в Орландо

Для вечеринки Omega 50th Anniversary Moon Landing в Орландо, на которую Амаль пришла поддержать мужа, звездная супруга облачилась в необычайной красоты платье золотистого оттенка. В целом наряд красотки напоминал образ 1920-х годов – висящая бахрома и платье на одно плечо. Также с помощью золотистых туфлей жена Джорджа добавила еще больше блеска. Свой светский look мисс Клуни дополнила золотым клатчем, фиолетовыми серьгами-висюльками и макияжем с розовой помадой.

Амаль и Джордж Клуни на красной дорожке Фото: Getty Images

Ужин в Букингемском дворце

12 марта принц Чарльз устроил торжественный ужин в Букингемском дворце, посвященный основанной им благотворительной организации Prince's Trust (она направлена на создание светлого будущего для молодых людей).

На торжественный прием, несмотря на слухи о разводе, вместе приехала знаменитая супружеская пара Амаль и Джордж Клуни.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

41-летняя Амаль выбрала для официального мероприятия элегантное белое платье в пол с асимметричной накидкой на одно плечо от Jean-Louis Scherrer by Stephane Rolland. Нарядный образ супруги актера довершил маленький серебристый клатч и бриллиантовые серьги. Макияж у почетной гости приема был вечерним и подчеркивал ее красоту.

Премьера нового мини-сериала "Уловка-22" в Лондоне

Амаль Клуни в платье Ralph & Russo Фото: Getty Images

Еще в прошлом году американский актер Джордж Клуни посетил в Лондоне премьеру своего нового телепроекта — мини-сериала "Уловка-22". Его также пришла поддержать и супруга. Амаль Клуни облачилась в коктейльное платье от Ralph & Russo, которое состояло из золотистого корсета и черной юбки, покрытой сверкающей "чешуей". Наряд она дополнила золотыми серьгами, стильным клатчем и черными туфлями на шпильках.

Премьера мини-сериала "Уловка-22" в Риме

После премьеры сериала в Лондоне, звездные супруги появились на красной дорожке в Риме. На этот раз супруга Джорджа сделала ставку на менее помпезный look и выбрала необычный топ светло-зеленого оттенка с юбкой молочного оттенка в камнях из весенне-летней коллекции 2018 бренда Giambattista Valli.

Амаль Клуни в наряде от Giambattista Valli Фото: AFP

41-летняя красотка не только продемонстрировала тонкую талию, но и похвасталась стройными ногами. К праздничному аутфиту стилисты Амаль удачно подобрали металлические туфли-лодочки на каблуках и светлый клатч.

Голливудская пара Амаль и Джордж Клуни Фото: AFP

На красной дорожке кинопремьеры

Так, как именно Джордж работал над сериалом "Уловка-22", пара посетила множество премьер по всему миру.

Джордж и Амаль Клуни Фото: AFP

Знаменитая юрист для очередного выхода выбрала темно-зеленое платье от Oscar de la Renta. Длина мини подчеркнула длинные стройные ноги Амаль, а темный оттенок указал на важность вечера. Образ дополнили черные туфли-лодочки и клатч в тон обуви.

Джордж и Амаль Клуни Фото: AFP

Напомним, что ранее в СМИ появилась сенсационная информация о том, что якобы Джордж и Амаль Клуни на грани развода. Позже стали известны детали и оказалось, что пара переживает сложный период и пока живет по отдельности.

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