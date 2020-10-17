Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

AMBUSH и Converse показали волосатые и резиновые кеды из совместной коллекции (фото)

Сегодня, 16:42

Новинка поступит в продажу 24 ноября

Бренды AMBUSH и Converse представили коллаборацию. В новую линейку вошли две модели обуви – "пушистые" кеды и резиновые ботинки, вдохновленные легендарной парой хай-топов Chuck 70 на шнуровке.

"Волосатые" кеды почти полностью покрыты длинным мехом черного и синего цветов. У модели имеется резиновый носок, а также логотип-шеврон Converse сбоку.

Фото: instagram.com/ambush_official

Читайте также:
Новая коллекция одежды и обуви Vans посвящена "Симпсонам"

Фото: instagram.com/ambush_official

Вторая пара обуви получила название Chuck Rubber Boots. Это резиновые ботинки также синего и черного цветов с увеличенной резиновой накладкой на носке, высокой подошвой с объемным брендингом Converse, а также контрастными надписями AMBUSH и 11 на заднике.

Фото: instagram.com/ambush_official
Фото: instagram.com/ambush_official

Приобрести обувь от AMBUSH и Converse можно будет с 24 ноября.

На счету у японского бренда AMBUSH коллаборации с Nike, Rimowa, Sacai и Gentle Monster. Основатель марки Юн Ан также занимается ювелирными украшениями Dior Homme.

Ранее мы писали о коллаборации Louis Vuitton и NBA .

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Олимпийка с прозрачным платьем и выбритые брови: смотрим новую коллекцию Miu Miu Из Парижа с любовью. Лучшие стритстайл-образы Недели моды во Франции (фото) Gucci представил платье для мужчин за 2600 долларов: как выглядит наряд
коллекция обувь стиль кеды бренды коллаборация
Источник: instagram.com/ambush_official
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби

Популярные статьи

Вчера, 18:02Шоу-бизнес

Алена Шоптенко рассказала о разводе с Дикусаром, походах к психологу и отношениях с Винником

Вчера, 17:23Шоу-бизнес

"Как долго я тебя ждал": Владимир Остапчук расплакался во время свадебной клятвы Кристине Горняк

Вчера, 16:18Стиль

Елена Зеленская прилетела в Турцию в миди-платье от SIX

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Умер Дмитрий Стужук: чем был известен блогер-миллионник

Вчера, 14:41Food

Сколько стоит богатая жизнь? Мы пошли в самый дорогой магазин Киева – репортаж

Вчера, 14:04Шоу-бизнес

От коронавируса умер известный блогер-силач

Вчера, 11:55Шоу-бизнес

Елизавета II впервые за весь карантин вышла в свет и вызвала одни недоумения: в чем причина

Вчера, 11:51Fun

Рекордная сумма за птицу. В Саудовской Аравии купили самого дорогого сокола в мире

Вчера, 09:50Шоу-бизнес

Где и как прошла свадьба Остапчука и Горняк (фото, видео)

Вчера, 05:41Психология

Гороскоп на сегодня 16 октября: Девам и Весам нельзя сегодня лениться

15 октябряFun

Рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена в Великобритании: фото

15 октябряШоу-бизнес

Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне переболела коронавирусом: "Плакала от крепатуры"

15 октябряШоу-бизнес

Светлана Тарабарова рассекретила имя новорожденной дочки

15 октябряFun

Премьер-министр оскандалилась, надев пиджак на голое тело (фото)

15 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 15 октября: Овнам нужно окружить себя приятными людьми, а Тельцам – отрегулировать режим сна

14 октябряШоу-бизнес

Фото дня. Порошенко после коронавируса сравнили с Колином Фертом

Новости партнеров

Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Родившая от Петросяна помощница сорвалась на публичную ругань
Родившая от Петросяна помощница сорвалась на публичную ругань
Стала известна настоящая фамилия Филиппа Киркорова
Стала известна настоящая фамилия Филиппа Киркорова
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров
Как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять