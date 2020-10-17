AMBUSH и Converse показали волосатые и резиновые кеды из совместной коллекции (фото)

Новинка поступит в продажу 24 ноября

Бренды AMBUSH и Converse представили коллаборацию. В новую линейку вошли две модели обуви – "пушистые" кеды и резиновые ботинки, вдохновленные легендарной парой хай-топов Chuck 70 на шнуровке.

"Волосатые" кеды почти полностью покрыты длинным мехом черного и синего цветов. У модели имеется резиновый носок, а также логотип-шеврон Converse сбоку.

Фото: instagram.com/ambush_official

Фото: instagram.com/ambush_official

Вторая пара обуви получила название Chuck Rubber Boots. Это резиновые ботинки также синего и черного цветов с увеличенной резиновой накладкой на носке, высокой подошвой с объемным брендингом Converse, а также контрастными надписями AMBUSH и 11 на заднике.

Фото: instagram.com/ambush_official

Фото: instagram.com/ambush_official

Приобрести обувь от AMBUSH и Converse можно будет с 24 ноября.

На счету у японского бренда AMBUSH коллаборации с Nike, Rimowa, Sacai и Gentle Monster. Основатель марки Юн Ан также занимается ювелирными украшениями Dior Homme.

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