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Аналоги дорогих духов: тайна формулы раскрыта, какая их адекватная цена – 100 или 500 грн?

Аналоги духов – это достойная альтернатива оригинальной парфюмерии, которая не может считаться подделкой

Это уникальная формула, которая максимально приближена к своему брендовому формату, но незначительно отличается от него либо по внешнему виду упаковки, либо своеобразной изюминкой в запахе. Такие духи не могут считаться дешевой заменой бренду, это альтернатива, которая исключает из цены плату за этот самый бренд.

Производители лицензионных аналогов дорогих духов

Турция, Болгария, Франция, Арабские Эмираты – производители аналоговой парфюмерии сегодня рассредоточены во многих странах. При этом все они имеют свои особенности производства!

Особенности ароматических формул из ОАЭ

Конечно, по своей популярности арабская парфюмерия уступает изделиям из Франции или даже Японии, но своих почитателей она имеет немало! Главными особенностями аналогов духов здесь являются:

в качестве основания формул арабы используют ароматические масла, а не спирт;

речь о самых ярких формулах в мире по части запаха: мужские отличаются брутальностью и силой, а женские передают чувственность и нежность;

примечательна также стоимость арабских духов. Она может на порядок превышать аналоговые изделия других производителей.

Особенности французских ароматов

Местные парфюмеры изготавливают свои композиции с расчетом на то, чтобы один и тот же парфюм раскрывался на разных людях по-разному. Другими отличиями изделий отсюда являются:

3-этапное раскрытие. Здесь существует понятие первого звучания, "сердце" запаха и его шлейф.

В женских формулах преобладают цветочные мотивы, в мужских – древесные.

Одним из лидеров аналоговой французской парфюмерии являются запахи от Ламбре, цена которых на тематическом рынке составляет 300 – 500 грн в зависимости от объема флакона.

Technico Flor – производство духов ТМ Lambre

Главные факты о работе фирмы:

Осуществляется создание ароматических эссенций, растительных экстрактов, а также самых разных душистых композиций. Производство аналоговых композиций ведется исключительно по лицензии. Помимо копий ароматов на этом же заводе изготавливаются формулы именитых брендов по спецзаказу. Филиалы рассредоточены в Париже, Майями, Сингапуре, Дубае и Гуанчжоу. Результатом работы на сегодня является более 200000 созданных композиций, среди которых более 80 формул Ламбре!

Лицензионные аналоги дорогих духов из Турции

Изначально ароматы здесь применялись в двух направлениях – маскировка неприятного душка, а также дополнение праздничных и повседневных нарядов. Сегодня их характеризующими особенностями являются:

Максимальная стойкость. Турция производит преимущественно сладкие, агрессивные запахи, которые долго будут сопровождать своего обладателя. Многообразие. Хвойная древесина, корица, имбирь, шоколад, тропические фрукты, бергамот – любимые ноты турецких производителей духов. Сдержанный дизайн. Дополнительные украшения здешней парфюмерии ни к чему. В связи с этим даже самые уникальные шедевры часто упакованы в лаконичные флаконы с максимально простой и удобной системой распыления.

Fontela и Kreasyon Creation – лучшие турецкие аналоги, цена которых может варьироваться в пределах от 300 до 500 грн.

Формула аналогов дорогих духов. Что в себя включает? Секреты производства ароматов

Эфирное масло, дистиллированная вода и парфюмерный спирт – основные ингредиенты любой ароматической композиции. Далее следует уяснить, что душистые вещества бывают как растительного, так и животного происхождения.

Примеры "животных" ингредиентов:

Амбра – продукт, который получают из кишечника кашалота. Это самый дорогой компонент парфюмерии, во многом отвечающий за стойкость изделия.

Мускус – вещество, которое выделяется железами кабарги (самца). После спиртовой обработки настоящий компонент придает чувственную ноту аромату.

Некоторые из растительных веществ в духах:

Роза – наиболее часто используемое сырье. Примечательно, что для 1000 граммов эфирного масла необходимо 5000 кг лепестков розы!

Ирис. Корень ириса выступает этаким ингредиентом-загадкой. После всех обработок этот продукт излучает аромат фиалки.

Пачули – вещество, объединяющие землистые и древесные ноты.

Как получают эфирные масла для изготовления аналогов дорогих духов?

Существует несколько способов изготовления эфиров:

Дистилляция – ароматическое вещество выгоняется при помощи пара. Механический отжим – сжимание сырья под прессом (преимущественно применяется к цитрусовым). Экстракция – душистые вещества получают с использованием растворителей.

Важно отметить, что даже при подробном изучении двух идентичных ароматов, их формула (состав) может ничем не отличаться. Однако в вопросе сравнения важно учитывать также, где произрастало сырье, в каких условиях, как и когда собиралось и многие другие моменты.

Какая адекватная цена аналога дорогих духов? Параллель с качеством изделия

Цена парфюмерной формулы напрямую зависит от цены концентрата, который в дальнейшем разбавляется спиртом и выдерживается на этапе созревания запаха.

Цены на основные ингредиенты дорогих духов:

Мускус кабарги. 1000 граммов данного вещества стоит на сегодня более 60000 евро. Эфирное масло корня ириса – не менее 40000 евро за килограмм. Максимально очищенное розовое масло обойдется по 8 тысяч евро за килограмм.

Конечно, не все продукты такие дорогие. Например:

бергамот – около 60 евро/кг;

масло апельсина – не дороже 12 евро/кг.

Цена дорогого фирменного парфюма, в среднем, составляет порядка 60-100 евро за 50 мл. Однако чем дешевле формула композиции, тем меньше цена самого аромата. Состоянием на 2020 год адекватная цена аналога дорогих духов находится в пределах 300 – 500 грн за 50 мл https://e-lambre.com/uk/catalog/parfums

Упаковка – это 50 % стоимости аромата! Уместна ли переплата?

На сегодня обертка флакона воспринимается далеко не просто как только упаковка. Это лицо аромата, реклама, стиль. Это атрибут, который презентует аромат клиенту, и выглядеть он должен максимально дорого – именно такая мысль закладывается во внешнее оформление флакона производителями брендовой парфюмерии. Конечно, это отражается и на цене изделия.

Для производства аналоговой парфюмерии по адекватной цене упаковки изготавливаются по следующему принципу:

Надежно – качественный картон снаружи + дополнительный уплотнительный картон внутри формы (для плотной фиксации флакона).

Минималистично – никой дорогой гравировки, рекламы брендов, названий брендового аналога и т.д. – все унифицировано и лаконично.

Уникально – несмотря на дешевизну такого варианта, продукция фирмы должна быть узнаваемой.

Результат – адекватная цена готовых изделий с оплатой лишь за содержимое флакона.

Подбираем вариацию любимого аромата

"Шанель Шанс" – одна из самых знаменитых и популярных формул духов. Почитатели этого аромата исчисляются миллионами. Современный рынок парфюмерии предлагает покупку целого ряда вариаций настоящего парфюма. Фрагонард, Галимард, Техникофлор, Рени – данное произведение есть в портфолио практически любого завода-производителя аналогов дорогих парфюмов.

Вам остается лишь выбрать:

От Ламбре (Франция) – "№30" (300 – 500 грн, в зависимости от объема флакона).

От Fontela (Турция) – "Fresh Canel" 500 грн за 100 мл.

От Kreasyon Creation (Турция) – "Change Fresh" от 130 грн (20 мл)

От Монетуаль – "Chance eau Fraiche" – порядка 400 грн.

От Reni (наливная парфюмерия) – "320 Chanel Chance" (25 грн на 10 мл).

От Ameli (наливная парфюмерия) – "355" (180 грн за 100 мл).

Желаете создать свой собственный "Шанель Шанс"? И это возможно!

Раскрываем тайну формулы аналога дорогих духов. Рецепт запаха

Вполне приемлемый аналог хорошего парфюма вы можете изготовить даже самостоятельно, при условии соблюдения правильных пропорций и норм производства.

Все, что вам понадобится – это этиловый спирт (90%), а также эфирные масла нескольких разновидностей:

добавьте этиловый спирт в емкость;

смешайте с эфирными маслами;

перелейте во флакон и закройте крышечкой.

К примеру, для создания цветочной композиции понадобятся ингредиенты:

Спирт – 20 мл. Масло лепестков розы – 4 мл. Герань (эфир) – 2 мл. Экстракт цедры мандарина – 2 мл. Жасмин – 3 мл.

В этой же формуле гармонично будут звучать эфирные масла бергамота, иланг-иланга, сассафраса. Задумались над созданием ароматического творения собственноручно? Стоимость такого ручного шедевра будет граничить с цифрой 100 грн за флакон.

Нюансы при самостоятельном производстве аналогов дорогих духов:

Необходимо заказывать концентрат килограммами (для изготовления 1 флакончика этот метод не годится).

Необходимо приобрести оборудование для разлива и завальцовки флаконов.

Понадобится тара для парфюмов, а также специальный парфюмерный спирт.

Планируете начать продажу аналогов духов? Придется также приобрести упаковочный аппарат.

Изготовить духи для себя или даже начать свой собственный бизнес в данном направлении может практически каждый. Однако потребуются немалые вложения и еще больше усилий.

Если вы не рассматриваете идею собственного бизнеса в парфюмерном направлении или только планируете двигаться по данному курсу, рекомендуем приобретать аналоги дорогих духов у проверенных фирм. Выбирайте компании, которые закупают дорогие ингредиенты для своих изделий и предлагают их недорого и не гонитесь за накрученной в несколько раз ценой.

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