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Ангела Меркель в лососевом пиджаке пришла на встречу к Порошенко

Канцлер Германии в деловом образе на встрече в Берлине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:11
Ангела Меркель с Петром Порошенко в Берлине
Ангела Меркель с Петром Порошенко в Берлине
Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель, которую мы не так давно видели на переговорах с Терезой Мэй в пиджаке болотного цвета, для встречи с президентом Украины надела классический наряд необычного оттенка. 

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На переговоры к Петру Порошенко в Берлине госпожа Меркель вышла в пиджаке лососевого оттенка. Ее деловой образ дополняли классические черные брюки, а сам жакет, традиционно, не имел воротника, лишь карманы и коричневые пуговицы. 

Ангела Меркель в светлом пиджаке
Ангела Меркель в светлом пиджаке
Фото: AFP

К удивлению, немецкий политик под верхнюю одежу надела не черную футболку, в которой мы ее часто видим, а темно-фиолетовую. Традиционно из украшений канцлер выбрала скромные бусы коричневого оттенка в тон пуговицам. Лаконичность и простота – неизменные атрибуты гардероба чиновницы. Президент Украины Петр Порошенко на переговоры к канцлеру выбрал строгий черный костюм с алым галстуком и белой рубашкой. 

Ангела Меркель в черных брюках на встрече с Петром Порошенко
Ангела Меркель в черных брюках на встрече с Петром Порошенко
Фото: AFP

Напомним, ранее канцлер Германии прибыла в Прагу и надела один из своих любимых в последнее время пиджаков цвета фуксии. Также в этом же пиджаке Ангела Меркель прибыла в Израиль, где встретилась с президентом страны и премьер-министром.

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