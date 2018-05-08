Ангелы и демоны: самые впечатляющие наряды звезд на Met Gala 2018

В Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма

Рианна в образе Папы Римского. Фото: Getty

Бал Института костюма или Met Gala ежегодно открывает новую выставку в музее Метрополитен. В 2018 году выставка под названием "Небесные тела: мода и католическое воображение" посвящена связи моды и католической религии, поэтому красная дорожка пестрела нарядами на религиозную тематику.

Главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур в Chanel Актриса Эмилия Кларк в Dolce & Gabbana Актриса Блейк Лайвли в Atelier Versace Актриса Блейк Лайвли в Atelier Versace Певица Соланж Ноулз в Iris Van Herpen Певица Ники Минаж в Oscar de la Renta Мадонна в Jean Paul Gaultier Модель Джиджи Хадид в Atelier Versace Певица Селена Гомес в Coach Актриса Зои Кравиц в Saint Laurent Дженнифер Лопес в Balmain и дизайнер Оливье Рустен Ким Кардашьян в Versace Модель Кендалл Дженнер в в Off-White Певица Кэти Перри в Atelier Versace Певица Лана Дель Рей в Gucci, певец и актер Джаред Лето (справа) Актриса Сара Джессика Паркер в Dolce&Gabbana Модель Жизель Бюндхен в Atelier Versace Певица Рианна в Maison Margiela Актриса Эмбер Херд в Carolina Herrera Модель Ирина Шейк в Versace Амаль Клуни в Richard Quinn 1/23

На красной дорожке Met Gala собрались представители мира моды, кино, телевидение и музыки. Ведущими вечера вместе с главным редактором американского журнала Vogue Анной Винтур стали адвокат и жена Джорджа Клуни Амаль Клуни и певица Рианна.

Звезды успешно примерили на себя образы святых и грешников, ангелов и демонов. Тиары, кресты, перья, богатые орнаменты щедро украшали звездные наряды. Рианна отдала предпочтение образу Папы Римского, а актриса Сара Джессика Паркер примерила массивный головной убор с религиозной тематикой. Певица Мадонна дополнила свой образ не только короной и вуалью, но и черными розами.

Немало было и шлейфов на красной дорожке. Самыми впечатляющими отличились наряды актрисы Блейк Лайвли, певицы Ники Минаж и ведущей вечера Амаль Клуни.