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Ангелы и демоны: самые впечатляющие наряды звезд на Met Gala 2018

В Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:35
Рианна в образе Папы Римского. Фото: Getty
Рианна в образе Папы Римского. Фото: Getty

Бал Института костюма или Met Gala ежегодно открывает новую выставку в музее Метрополитен. В 2018 году выставка под названием "Небесные тела: мода и католическое воображение" посвящена связи моды и католической религии, поэтому красная дорожка пестрела нарядами на религиозную тематику.

Главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур в Chanel
Актриса Эмилия Кларк в Dolce & Gabbana
Актриса Блейк Лайвли в Atelier Versace
Актриса Блейк Лайвли в Atelier Versace
Певица Соланж Ноулз в Iris Van Herpen
Певица Ники Минаж в Oscar de la Renta
Мадонна в Jean Paul Gaultier
Модель Джиджи Хадид в Atelier Versace
Певица Селена Гомес в Coach
Актриса Зои Кравиц в Saint Laurent
Дженнифер Лопес в Balmain и дизайнер Оливье Рустен
Ким Кардашьян в Versace
Модель Кендалл Дженнер в в Off-White
Певица Кэти Перри в Atelier Versace
Певица Лана Дель Рей в Gucci, певец и актер Джаред Лето (справа)
Актриса Сара Джессика Паркер в Dolce&Gabbana
Модель Жизель Бюндхен в Atelier Versace
Певица Рианна в Maison Margiela
Актриса Эмбер Херд в Carolina Herrera
Модель Ирина Шейк в Versace
Амаль Клуни в Richard Quinn
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На красной дорожке Met Gala собрались представители мира моды, кино, телевидение и музыки. Ведущими вечера вместе с главным редактором американского журнала Vogue Анной Винтур стали адвокат и жена Джорджа Клуни Амаль Клуни и певица Рианна.

Звезды успешно примерили на себя образы святых и грешников, ангелов и демонов. Тиары, кресты, перья, богатые орнаменты щедро украшали звездные наряды. Рианна отдала предпочтение образу Папы Римского, а актриса Сара Джессика Паркер примерила массивный головной убор с религиозной тематикой. Певица Мадонна дополнила свой образ не только короной и вуалью, но и черными розами.

Немало было и шлейфов на красной дорожке. Самыми впечатляющими отличились наряды актрисы Блейк Лайвли, певицы Ники Минаж и ведущей вечера Амаль Клуни.

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Источник: "Сегодня"

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