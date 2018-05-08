Ангелы и демоны: самые впечатляющие наряды звезд на Met Gala 2018
В Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма
Бал Института костюма или Met Gala ежегодно открывает новую выставку в музее Метрополитен. В 2018 году выставка под названием "Небесные тела: мода и католическое воображение" посвящена связи моды и католической религии, поэтому красная дорожка пестрела нарядами на религиозную тематику.
На красной дорожке Met Gala собрались представители мира моды, кино, телевидение и музыки. Ведущими вечера вместе с главным редактором американского журнала Vogue Анной Винтур стали адвокат и жена Джорджа Клуни Амаль Клуни и певица Рианна.
Звезды успешно примерили на себя образы святых и грешников, ангелов и демонов. Тиары, кресты, перья, богатые орнаменты щедро украшали звездные наряды. Рианна отдала предпочтение образу Папы Римского, а актриса Сара Джессика Паркер примерила массивный головной убор с религиозной тематикой. Певица Мадонна дополнила свой образ не только короной и вуалью, но и черными розами.
Немало было и шлейфов на красной дорожке. Самыми впечатляющими отличились наряды актрисы Блейк Лайвли, певицы Ники Минаж и ведущей вечера Амаль Клуни.