Анна Седокова поразила откровенным платьем со смелым декольте

Певица появилась в роскошном образе

Популярная певица Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Известная певица Анна Седокова анонсировала свой концерт в Дубае и пообещала свежую порцию новых ярких фотографий. На своей странице в Instagram артистка также опубликовала фото в роскошном и откровенном платье от дизайнера ErinaKuznetsova.

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На снимке Седокова запечатлена в ярко-оранжевом длинном платье со смелым декольте и высоким разрезом. Образ певицы дополнили черные казаки, широкий чокер, пышная укладка с локонами и насыщенный макияж.

Анна Седокова в откровенном платье Фото: instagram.com/annasedokova

"7 марта мой концерт в Дубаи в @mirage.dxb. А потом останусь там, а это означает, что через пару дней, моя лента наполниться яркими цветами и красивыми фото. Такими, как это. Спасибо. Photo @skardova, makeup @letsmakeupwithanna. Платье @ErinaKuznetsova", – написала Анна.

В комментариях к посту подписчики звезды сравнивают ее с певицей Мадонной.

Ранее мы писали, что Анна Седокова похвасталась формами в крошечном топе и мини-шортах.

Кроме этого, Анна Седокова выпустила провокационный клип.

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