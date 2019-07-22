Антитренды в одежде 2019: что не стоит покупать на скидках

Какую одежду покупать, чтобы оставаться в тренде

Сезон летней распродажи в разгаре. Пока модники охотятся за скидками – стилисты советуют не спешить и обдумывать каждую покупку. Что именно стоит покупать, чтобы и в следующем сезоне оно не потеряло актуальности - узнавала Наталья Тимуршина.

Модница Ярослава Коба охотится на сезонные скидки:

"Я все абсолютно все покупаю на распродаже! Обычно перед тем, как идти на какой-то шопинг, составляю список из того, что мне нужно", – говорит телеведущая.

Одно из правил, которого придерживается телеведущая, – покупать вещи, которые пригодятся и осенью. Например, классические черные брюки. Или – одежда для спорта и отдыха. То, на что не очень хочется тратить большие средства. Однако к платьям также присматривается:

"Леопард – минус 50! Горошек люблю! Чайное платье ... вот он минус распродажа – ты берешь столько красивых ярких ненужных тебя вещей, что ты забываешь о нужных", – отмечает Ярослава.

И стилисты призывают не скупать модных вещей, поскольку их приобретут все, кто до скидок не мог себе этого позволить. Как результат, одежда быстро станет антитрендом, в котором будет ходить весь город:

"Обращала бы внимание – на аксессуары, сумки, обувь – это то, что всегда нужно, в чем всегда есть потребность, и вторично – уже какие-то мегатрендовые вещи. Потому что, скорее всего, этот тренд уже скоро закончится и поэтому на него скидка", – советует стилист Юлия Шпилька.

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К примеру, жакеты "оверсайз" уже неактуальны. Поэтому ищите на распродаже фасоны, сужающиеся на талии.

А еще возвращается обувь на платформе – так смело экспериментируйте и ищите такое в скидках. Зато белые летние кеды в следующем сезоне несколько потеряют актуальность. Короткие шорты с низкой талией вообще считаются антитрендом – на смену им идут бермуды.

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