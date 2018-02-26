Асимметрия и минимализм: какие украшения выбрать этой весной

Асимметрия, украшения-трансформеры и новые цвета: ювелиры готовятся к весеннему празднику 8 марта.

В ювелирном мире моды – настоящий переворот. До недавнего времени совмещать металлы считали безвкусицей. В настоящее время – это тренд. Асимметрия, минимализм и кружево на пике популярности.

"Если вы хотите оставить акцент на руках, рекомендую надевать кольцо из коллекции кружево. Оно выглядит довольно объемно, очень интересно", – говорит Кристина Козова, представитель ювелирного дома.

Последний писк моды – украшения, форму которых можно изменять вручную. Если вы смелая, серьги-трансформеры именно для вас. Днем можно примерить классический вариант, а вечером – добавить одну деталь и серьги приобретают новый вид.

Аксессуары стилисты советуют выбирать не по возрасту или статусу, а по собственным предпочтениям, ведь большинство украшений ныне – универсальны. Главное – не надевать все лучшее сразу.

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