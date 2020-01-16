Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Базовый гольф: с чем носить этой зимой

Базовая водолазка как основа образа зимой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
С чем носить базовый гольф
С чем носить базовый гольф
Фото: Depositphotos

Знаете, что объединяет Джейн Биркин и исполнителей "Битлз", Одри Хепберн и Твигги? Любовь к старым-добрым гольфам. Универсальность этого культового атрибута обязывает вас обзавестись этой незаменимой вещью. Предлагаем вам несколько опций того, как можно удачно обыграть классическую "битловку".

Кастомизация: как старый гардероб переделать на новый – смотреть видео

С чем носить водолазку зимой

Объемный бежевый уютный гольф согреет вас и уж точно не оставит равнодушной. В пару к ним идеально подойдут брюки прямого кроя высокой посадки в мелкую клеточку. Минималистично и уместно для любого места и повода.

Если не хотите, чтобы ваш офисный образ ушел в минор, обратите внимание на яркие плотные гольфы. Сочный зеленый – вот хорошая альтернатива темным избитым оттенкам. Вместо классических брюк ансамбль преобразят замшевые или кожаные леггинсы контрастного цвета.

Белая водолазка – это извечная классика. Но куда более эффектно будет смотреться версия без рукавов. Объемный кардиган крупной вязки иной палитры поверх не позволит вам стать жертвой отопительного сезона и разбавит ваш лук.

Черная водолазка, как маленькое черное платье, – незаменимый временами элемент базового гардероба. Если не охота облачаться во все черное, то советуем обратить внимание на новую трендовую комбинацию гольфов с контрастными хлопковыми рубашками прямого и оверсайз кроя. Так вы точно не будете выглядеть банально и просто, настроение от такого образа повысится моментально.

Если вам предстоит очередная деловая встреча, а классические рубашки наскучили, то имеется отличная альтернатива им – гольф без рукавов. Нюдовый гольф, заправленный внутрь клетчатой миди-юбки – лаконично и элегантно.

Невесомый, слегка прозрачный, молочный гольф будет смотреться всегда элегантно и уместно. При правильном выборе оттенка он освежает, делая ваше лицо свежим и отдохнувшим. Сделать образ более оригинальным и игривым поможет кружевной бюстгальтер. Такое смелое решение не оставит равнодушным никого.

Напомним, ранее мы писали о главных трендах в макияже на 2020 год.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
День рождения Кейт Миддлтон: ТОП-4 самых дорогих нарядов герцогини за 2019 год Икона стиля, а не жертва моды: как правильно выбирать одежду Институт цвета Pantone назвал главный оттенок нового года
стиль водолазка тренды 2020
Реклама

Новости партнеров

Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Найден неожиданный способ распознавания рака
Найден неожиданный способ распознавания рака
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Почему с возрастом люди меньше спят?
Почему с возрастом люди меньше спят?
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 12:20Fun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 10:52Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

14 январяFun

На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки

14 январяFun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

14 январяFun

От раздевшейся ради коал активистки отказался парень и вся семья: фото

14 январяFun

Жители села нашли 34 тысячи долларов, отказались от них и получили обратно

14 январяШоу-бизнес

Раскол в королевской семье: скрытый смысл заявления Елизаветы ІІ относительно Гарри и Меган

14 январяFun

"Красиво, но страшно": фотограф удивил необычным снимком со свадьбы

14 январяFun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

14 январяFun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

14 январяFun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

13 январяFun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

13 январяШоу-бизнес

Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: фото

13 январяFun

Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

13 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

13 январяАфиша

Щедрый вечер: короткие щедривки на Старый Новый год 2020

Новости партнеров

Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Названы самые высокомерные знаки Зодиака
Названы самые высокомерные знаки Зодиака
Почему с возрастом люди меньше спят?
Почему с возрастом люди меньше спят?
Не делайте этого после еды ни в коем случае!
Не делайте этого после еды ни в коем случае!
Ученые назвали самую проблемную группу крови
Ученые назвали самую проблемную группу крови
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Як виглядають дами, з якими треба економити сили гравцям Інтера
Як виглядають дами, з якими треба економити сили гравцям Інтера
Корица: полезные свойства и для чего она нужна
Корица: полезные свойства и для чего она нужна