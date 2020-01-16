Базовый гольф: с чем носить этой зимой

Базовая водолазка как основа образа зимой

С чем носить базовый гольф Фото: Depositphotos

Знаете, что объединяет Джейн Биркин и исполнителей "Битлз", Одри Хепберн и Твигги? Любовь к старым-добрым гольфам. Универсальность этого культового атрибута обязывает вас обзавестись этой незаменимой вещью. Предлагаем вам несколько опций того, как можно удачно обыграть классическую "битловку".

Кастомизация: как старый гардероб переделать на новый – смотреть видео

С чем носить водолазку зимой

Объемный бежевый уютный гольф согреет вас и уж точно не оставит равнодушной. В пару к ним идеально подойдут брюки прямого кроя высокой посадки в мелкую клеточку. Минималистично и уместно для любого места и повода.

Если не хотите, чтобы ваш офисный образ ушел в минор, обратите внимание на яркие плотные гольфы. Сочный зеленый – вот хорошая альтернатива темным избитым оттенкам. Вместо классических брюк ансамбль преобразят замшевые или кожаные леггинсы контрастного цвета.

Белая водолазка – это извечная классика. Но куда более эффектно будет смотреться версия без рукавов. Объемный кардиган крупной вязки иной палитры поверх не позволит вам стать жертвой отопительного сезона и разбавит ваш лук.

Черная водолазка, как маленькое черное платье, – незаменимый временами элемент базового гардероба. Если не охота облачаться во все черное, то советуем обратить внимание на новую трендовую комбинацию гольфов с контрастными хлопковыми рубашками прямого и оверсайз кроя. Так вы точно не будете выглядеть банально и просто, настроение от такого образа повысится моментально.

Если вам предстоит очередная деловая встреча, а классические рубашки наскучили, то имеется отличная альтернатива им – гольф без рукавов. Нюдовый гольф, заправленный внутрь клетчатой миди-юбки – лаконично и элегантно.

Невесомый, слегка прозрачный, молочный гольф будет смотреться всегда элегантно и уместно. При правильном выборе оттенка он освежает, делая ваше лицо свежим и отдохнувшим. Сделать образ более оригинальным и игривым поможет кружевной бюстгальтер. Такое смелое решение не оставит равнодушным никого.

Напомним, ранее мы писали о главных трендах в макияже на 2020 год.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.