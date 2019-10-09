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Белле Хадид – 23: топ-5 самых эффектных образов юной модели

Мода глазами Беллы Хадид – стильные решения от топ-модели

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:45
Модель Белла Хадид
Модель Белла Хадид
Фото: AFP

Сегодня, 9 октября, свой день рождения отмечает американская супермодель и звездная сестра "ангела" Victoria's Secret Белла Хадид. В свои 23 года американская манекенщица негласно считается иконой стиля – ее ангельский внешний вид и моментами дерзкие наряды сформировали самобытный образ модели.

Каждый ее выход в свет сопровождается роскошными и стильными образами. В честь ее дня рождения Сегодня.Lifestyle собрали самые лучшие наряды американской знаменитости.

Золотой look для показа Ralph Lauren в Нью-Йорке

Белла Хадид стала приглашенной звездой на показе новой коллекции бренда Ralph Lauren, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid

Это не первое сотрудничество модели с брендом, однако американка по-особенному пережила шоу и была в восторге от яркого образа.

Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid

По замыслу дизайнера, манекенщицы в роскошных нарядах спускались к гостям по лестнице, после чего эффектно вышагивали по подиуму. Но появление Беллы Хадид затмило многих ее коллег: в зале она появилась в роскошном золотом платье с большим декольте. Платье изящно подчеркнуло стройную фигуру и обнажило ее грудь.

Черное изящество на красной дорожке в США

На ежегодную церемонию CFDA Fashion Awards Белла Хадид приехала в черном платье, полностью расшитом пайетками, открытой спиной и глубоким V-образным декольте. Главной изюминкой наряда от Michael Kors стали черные перья на подоле.

Белла Хадид в наряде Michael Kors
Белла Хадид в наряде Michael Kors
Фото: Getty Images

Образ Хадид дополняли лаковые туфли на высоких каблуках, несколько колец на пальцах и французский маникюр. Но самым неожиданным стала прическа модели, ведь поклонники привыкли видеть ее с идеально гладкими волосами, а тут мелкие кудри, которые, к слову, придавали юной красотке особого шарма.

Этнический образ для поездки в Малайзию

Модель стала гостьей мероприятия, организованного часовым брендом TAG Heuer, где презентовали новую коллекцию часов TAG Heuer Ladies. По такому случаю Белла надела роскошную юбку индийского бренда Farah Khan, расшитую бисером. Под которую подобрала белый шелковый корсет и черные босоножки на каблуке.

Белла Хадид
Белла Хадид
Фото: instagram.com/bellahadid

Нежная легкость для Каннского кинофестиваля 2019

В этом году в Каннах Белла по истине стала прекрасным белым лебедем. Модель королевской поступью прошла по красной дорожке, с удовольствием позируя фотографам, красиво распустив кутюрный шлейф Dior. Многослойное платье не предполагало нижнего белья – наряд на одно плечо подчеркнул плечи и грудь красотки.

Белла Хадид на красной дорожке
Белла Хадид на красной дорожке
Фото: AFP

Ledy in red

Еще одним эффектным нарядом покрасовалась Белла Хадид на красной дорожке Канн в этом году. Модель с помощью откровенного красного платья подчеркнула изгибы своего стройного тела. Высокая прическа и мелкие кудряшки, кажется, стали визитной карточкой 23-летней моедели.

Белла Хадид
Белла Хадид
Фото: Getty Images

Напомним, Белла Хадид стала лицом новой, весенней коллекции Michael Kors. А недавно модель испугала своих фанатов чрезмерной худобой.

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