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Белое пальто и кроссовки: новый выход 65-летней Брижит Макрон

Первая леди Франции на благотворительном футбольном матче

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Брижит Макрон
Брижит Макрон
Фото: AFP

Во французском городе Реймсе первая леди Франции Брижит Макрон посетила благотворительный футбольный матч в поддержку женщин, которые стали жертвами сексуального насилия.

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65-летняя жена президента Франции для официального выхода в свет выбрала комфортный образ – синие джинсы, белая футболка с белым пальто и кожаные кроссовки синего цвета с белыми вставками. Волосы Брижит распустила и сделала традиционный макияж с акцентом на глазах.

Брижит Макрон
Брижит Макрон
Фото: Getty Images

Позже на благотворительном гала-вечере в поддержку изучения болезни Альцгеймера Брижит переоделась в более деловой и женственный образ, надев светло-желтое платье, туфли-лодочки и черное пальто прямого кроя. Образ супруги политика завершила укладка и макияж с акцентом на глаза.

Брижит Макрон на благотворительном гала-вечере в Париже
Брижит Макрон на благотворительном гала-вечере в Париже
Фото: Getty Images

Напомним, ранее Брижит Макрон вышла в свет в очень короткой юбке, посетив парижский Институт Франции. Ранее президентская чета Франции побывала Бельгии, где в их честь состоялся праздничный ужин. Куда Брижит надела черное платье от Louis Vuitton с блестящими серебристыми вставками и серебристые лодочки.

Также смотрите в нашем видео, как Брижит Макрона делала ремонт в Елисейском дворце:

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