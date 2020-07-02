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Белоснежные стены в интерьере – миф или реальность

Сегодня, 12:12

Белый цвет стен – это классика, он дает максимум света и пространства, прекрасно сочетается с любым оттенком

При планировании ремонта и выборе дизайна для своей комнаты мы часто визуализируем себе результат. Сразу перед глазами становится светлая и просторная комната, белоснежные и чистые стены с ярким акцентом на мебели или элементах декора. Вот настал момент, когда наши мечты осуществились и мысленные картинки стали реальностью. Мы не можем насладиться свежестью нашей комнаты, любуемся тем, как свет играет на стенах и меняет свой оттенок.

Классикой считается белый цвет стен, который дает помещению максимум света и пространства, прекрасно сочетается с любым оттенком: с розовым или пудровыми выглядит совсем нежно, с темным синим – сдержанно и элегантно, с голубым или зеленым – наполняет комнату свежестью и воздухом. Сочетание белого с древесиной и натуральными тканями идеально подходит для скандинавского стиля – современный, модный и естественный.

Но как бы мы не хотели, через некоторое время после ремонта, стены могут утратить свою чистоту и белизну. Это может произойти по разным причинам: либо досадный случай в гостиной во время праздника оставил свой след вина на белоснежной поверхности стены или на кухне – свежее пятно от кофе, или маленькие любители порисовать нашли пространство для творчества, а может, в ванной появился намек на плесень в углу или просто стены потеряли со временем свой вид из-за некачественной краски.

Многие уже начали верить в то, что белые стены – это просто миф, и через некоторое время все, что было белым, потеряет свою привлекательность. Мы можем доказать, что все это возможно, если выбрать правильно качественную краску. Она должна иметь не просто превосходные характеристики: отличную покрывающую способность, легкость в нанесении, отличную способность к очищению, но и одновременно сохранять белый цвет в течение долгого времени. Для этого можем порекомендовать краску с более чем 110-летней историей, название которой уже говорит о ее основном качестве – Alpinaweiss, что в переводе означает "альпийская белизна". Эта матовая белая латексная краска именно то, что нужно для создания атмосферы гармонии и света в интерьере. Без запаха, растворителей и с минимумом вредных примесей, что делает Alpinaweiss идеальной для использования в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями. Поэтому не просто белизна стен, но и здоровый микроклимат в помещении – именно то, что осуществит вашу мечту об идеальной комнате.

Что же делать, когда видно досадное пятно от вина или кофе? Замечательным решением может стать краска из оригинального немецкого ассортимента Alpina Wisch & Weg Weiß, которую с легкостью можно очистить от бытовых следов и плесени. Благодаря высокому классу, мокрому истиранию, бытовые пятна можно просто стереть, и стена сохраняет яркий белый цвет.

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