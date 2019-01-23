Берем пример: самые стильные сумки с улиц Парижа

Во время Недели Высокой моды на улицах французской столицы можно увидеть немало интересного

Самые модные сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images

В Париже стартовала Неделя высокой моды, в рамках которой во вторник, 22 января, состоялся долгожданный показ Chanel. Карл Лагерфелд снова сумел всех удивить, превратив на один вечер Большой дворец в роскошную виллу с бассейном, у которого и дефилировали модели.

Но, разумеется, не все самое яркое и красивое сосредоточено в эти дни на подиумах. На улицах французской столицы также можно увидеть немало интересного. Например, мы собрали для вас самые яркие сумки, с которыми модники спешат на показы и вечеринки. Среди них есть и большие, и маленькие, и яркие, и не очень, но каждая из них точно способна привлечь внимание к своей обладательнице.

Сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images Сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images Сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images Сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images Сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images Сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images Сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images Сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images Сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images Сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images Сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images Сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images Сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images Сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images Сумки с улиц Парижа Фото: Getty Images 1/15

Напомним, ранее мы писали о том, что носят в эти дни парижанки и гости столицы. А также подводили итоги прошлого года, собрав десять самых впечатляющих платьев, надетых звездами шоу-бизнеса на различные мероприятия.