Беременная Лили Олдридж вышла на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке

На Нью-Йоркской Неделе моды в рамках показа новой коллекции бренда Brandon Maxwell вышла на подиум модель Лили Олдридж, беременная вторым ребенком

Лили Олдридж. Фото: AFP

32-летняя "ангел" Victoria's Secret Лили Олдридж, которая не так давно объявила о своей второй беременности, лишний раз доказала, что это состояние женщины не является болезнью, появившись на подиуме в рамках одного из показов на неделе моды в Нью-Йорке.

Лили приняла участие в демонстрации новой коллекции бренда Brandon Maxwell. По такому случаю она, в компании других моделей, прошлась в длинном облегающем платье, подчеркнувшем уже заметно выделяющийся живот, и босоножках на каблуке.

Лили Олдридж Фото: Getty

Напомним, тем временем на Манхэттене прошел кастинг моделей на очередное шоу Victoria's Secret, одной из звезд которого является модель Ирина Шейк, пришедшая на днях на вечеринку в культовом золотом платье от Versace. И в числе новых "ангелов", девушек, ставших лицом бренда, которые будут представлять его на всех показах, стала 24-летняя Винни Харлоу, которую можно будет увидеть на подиуме в нижнем белье Victoria's Secret уже в ноябре.