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Беременная Меган Маркл подчеркнула формы мини-платьем

Герцогиня Сассекская находится на последних месяцах беременности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Беременная Меган Маркл
Беременная Меган Маркл
Фото: AFP

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, у которой могут случиться преждевременные роды, вышла в свет в смелом и стильном мини-платье черно-белого цвета.

Она появилась на панельной дискуссии, созванной Королевским Фондом Содружества по случаю Международного женского дня.

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Для выхода в свет 37-летняя жена Гарри выбрала облегающее мини-платье черно-белого цвета от английского бренда Reiss, которое подчеркивало формы беременной Маркл. Сверху герцогиня надела черный блейзер, завершив образ лодочками на высоком каблуке, черным клатчем с золотистыми вставками и аккуратно собранными волосами.

Меган Маркл в лондонском Кинг Колледже
Фото: AFP
Меган Маркл в лондонском Кинг Колледже
Фото: AFP
Меган Маркл в лондонском Кинг Колледже
Фото: AFP
Меган Маркл в лондонском Кинг Колледже
Фото: AFP
Меган Маркл в лондонском Кинг Колледже
Фото: AFP
Меган Маркл в лондонском Кинг Колледже
Фото: AFP
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К слову, недавно принц Гарри и Меган Маркл пребывали в Марокко, где герцогиня продемонстрировала наряды на сумму около четырех млн грн. Во время поездки принц Гарри был взволнован, так как схватки могли начаться прямо во время официального визита.

Ранее эксперты рассказали, как будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри пополнит королевскую казну.

Также смотрите в нашем сюжете, почему Меган Маркл может повторить судьбу принцессы Дианы:

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